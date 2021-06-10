Рябков назвал участие РФ в Договоре по открытому небу закрытой темой

Москва не намерена пересматривать решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), эта глава закрыта окончательно, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Вместо проявления ответственности и готовности по крайней мере не рушить то, что еще осталось в сфере евробезопасности, США нам подтвердили под конец этого периода свое твердое и окончательное решение в ДОН не возвращаться. Больше обсуждать эту тему с США смысла мы не видим», — сказал он.

Рябков также напомнил, что Россия была нацелена на сохранение Договора «весь период после американского объявления о выходе и вплоть до подписания президентом закона, принятого Госдумой и одобренного Советом Федерации».

7 июня президент России Владимир подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о Вооруженных силах друг друга и их деятельности.

США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В качестве ответной меры 15 января Россия приступила к процессу выхода из договора до того, как в Белом доме сменилась администрация.