Рябков назвал трескотней обвинения Лондона в адрес Москвы по делу Скрипаля

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МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал трескотней обвинения Лондона в адрес Москвы по делу осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Еще один момент, который обращает на себя внимание в происходящем в последние дни, - это постоянное стремление [Великобритании] переключить внимание общественности в самих странах ЕС и международного сообщества в целом с содержательной стороны этого дела на те эмоции, ярлыки, клише, которые идут нескончаемым потоком из ряда столиц и которые усилиями СМИ на Западе, не просто наклеиваются на нашу линию, но отпечатываются в сознании тех, кто потребляет этот низкопробный информпродукт", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, Москва в настоящее время "говорит абсолютно в разных плоскостях с Великобританией и ее единомышленниками". "Мы в России говорим по существу, говорим о деле, фокусируемся на непреложных, непререкаемых фактах, среди которых откровенное нежелание Лондона и потакающих ему других столиц каким бы то ни было образом делиться с нами фактами, без которых просто невозможно нормальное, серьезное обсуждение этой темы", - пояснил замминистра.

"Вместо этого Лондон старательно выстраивает цепочки обвинений в адрес Москвы, нанизывая на свою "аргументационную нить" все что угодно: начиная от дела Сергея Магнитского и заканчивая мифическими хакерскими атаками, исходящими якобы из России, - продолжил Рябков. - Туда приплетено все: и Крым, и Донбасс, все что угодно". "Вы видели сами, как эта "методичка", которая озвучивается в режиме проигрывания граммофонной пластинки на разных международных площадках, прозвучала и на мидовском брифинге со стороны представителей Великобритании, - обратил внимание замглавы МИД РФ. - То, что мы перечисляем в виде конкретных вопросов, без ответа на которые невозможно вести предметный диалог, это просто отбрасывается".

В результате все "вновь уходит в плоскость рассуждений о некой дезинформации, которая якобы исходит из Москвы", отметил Рябков. "А в чем эта дезинформация?" - задал он вопрос, обращаясь к британской стороне. "Где они ее видят? Чтобы была дезинформация, должна существовать информация", - указал замглавы внешнеполитического ведомства.

"У нас нет никакой информации о том, что произошло в Солсбери и как осуществляются следственные действия. Так что это все трескотня и попытка ввести малокомпетентную аудиторию в заблуждение", - заключил он.

Евросоюз в деле Скрипаля отказывается работать с фактами, понятия внутриеэсовской солидарности стали для ряда стран выше здравого смысла, считает Рябков.

"Мы всю свою позицию изложили в полном объеме уже не один раз. Если в Евросоюзе не хотят с ней считаться, пренебрегают очень серьезными нестыковками, которые для нас очевидны в британской позиции, это по большому счету свидетельство отказа Евросоюза от работы с фактами и с реальностью, и отражение того, что понятие внутриеэсовской солидарности выше здравого смысла", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он констатировал, что "Евросоюз в целом и каждая страна по отдельности, разумеется, может принимать решения так, как считает правильным". "Но последствия этих решений будут, разумеются, обоюдоострыми, как коллеги в Евросоюзе могли убедиться во множестве ситуаций такого спорного по своему характеру содержания", - предупредил он. "Подобного рода проявления стали дежурным блюдом в политике целого ряда стран", - добавил замминистра.

Ранее на встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. По словам собеседника агентства, "пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три Прибалтийские республики, уточнил он.

Лондон не предоставил Москве никакой информации о реальном состоянии осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковника ГРУ и его дочери, отравленных в Солсбери. Об этом заявил в пятницу в эксклюзивном комментарии ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нет, никакой информации нет вообще", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Та серия сообщений, которая на эту тему прошла по британским СМИ, конечно, нами отфиксирована, - продолжил он. - Но одно дело газетные публикации и вбросы в интернет, а другое дело - официальные сведения, получаемые от властей. Это разные категории".

Рябков пояснил, что Москва по этому вопросу не может основываться на слухах и информационных вбросах. "Тем более что ничего, кроме передергивания реального положения дел, со стороны официальных лиц Великобритании в последние дни мы не слышали, - констатировал он. - Так что доверия к британской стороне быть не может".

Россия не хотела бы, чтобы Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) шла на поводу у Лондона по делу об отравлении Сергея Скрипаля, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Ведем и будем продолжать [сотрудничество с ОЗХО], - сказал Рябков. - Нам не хотелось бы, чтобы эта уважаемая организация, являющаяся, наверное, одной из самых успешных в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, в прямом смысле слова пошла на поводу у британцев и увлеклась поиском легалистских аргументов, которые помогли бы секретариату данной организации закамуфлировать собственное нежелание отвечать на многочисленные вопросы, которые у нас есть и к ним тоже".

"Как, в каком формате, на какой основе они взаимодействуют с британцами - все то, что в последние дни тоже неоднократно озвучивалось нашими представителями на профильных площадках", - пояснил заместитель главы МИД РФ.

Рябков добавил, что никаких претензий к России в плане выполнения Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) быть не может.

"Наш послужной список в рамках КЗХО безупречный, безукоризненный, никаких претензий к нам быть просто не может, это неоднократно подтверждалось самой организацией", - подчеркнул дипломат.

"Если сейчас ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия] в силу тех или иных причин начинает втягиваться в грязные политические игры, то это уже новая ситуация, с ней тоже придется иметь дело, - продолжил Рябков. - Будем работать над выправлением этой ситуации, над восстановлением нормальной работы с точки зрения взаимодействия государств-членов и Технического секретариата ОЗХО".

Россия подписала КЗХО 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года. В соответствии с ней, страна задекларировала наличие почти 40 тыс. т химоружия и обязалась его полностью уничтожить.

Практические работы по ликвидации начались в декабре 2002 года, когда в поселке Горном (Саратовская область) был введен в эксплуатацию первый завод по уничтожению боеприпасов с отравляющими веществами. После этого в России было открыто еще шесть объектов по ликвидации химоружия - в городах Камбарка (Удмуртия, в 2005 году), Щучье (Курганская область, в 2009 году) и Почеп (Брянская область, в 2010 году); поселках Мирный (Кировская область, в 2006 году), Леонидовка (Пензенская область, в 2008 году), Кизнер (Удмуртия, в 2013 году). Заводы в Горном и Камбарке завершили уничтожение в 2005 и 2009 годах соответственно, еще четыре объекта были закрыты в 2015 году.

27 сентября 2017 года с уничтожением последнего боеприпаса объект в Кизнере завершил свою работу, а инспекторы ОЗХО официально подтвердили полное уничтожение Россией всех своих запасов отравляющих веществ.

Отравляющее вещество "Новичок" никогда не стояло на вооружении у России, делающие в СМИ заявления разработчики не обладают всей полнотой информации по этому вопросу. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эксклюзивном комментарии для ТАСС.

"Я подчеркиваю, что для того, чтобы то или иное поражающее средство было поставлено на вооружение - я в данной ситуации говорю о периоде, когда такое было возможно, то есть до присоединения нашей страны к ОЗХО, - нужно было пройти серию сложнейших процедур. Я уверен, что даже непосвященным понятно, что решения такого рода принимались не на уровне разработчиков тех или иных веществ, - отметил дипломат. - Люди, которые сейчас высказываются по данному вопросу, открыто говорят о том, в подразделениях каких структур они работали. Именно поэтому мы сейчас подчеркиваем, что они не могли владеть полнотой картины".

"Если по каким-то причинам англичане свой химический агент А234 назвали "Новичком" - это вопрос к ним и тем нашим согражданам, которые в последние годы и десятилетия проживают на Западе", - обратил внимание Рябков.

"У нас такого средства поражения не было, оно не было принято на вооружение и, соответственно, именно по этой причине оно отсутствует в списочных веществах, которые заявлены в рамках Конвенции [о запрещении химоружия]: просто потому, что оно не состояло на вооружении, его не было у нас. Такие разработки, которые могли бы рассматриваться как создание отравляющего вещества под кодовым называнием "Новичок", не существовали и не существуют", - подчеркнул замминистра.

По словам Рябкова, авторы британского телесериала использовали слово "Новичок" еще до дела осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, что подтверждает нероссийское происхождение химического вещества.

Замглавы МИД обратил внимание, что некоторое время назад в Великобритании был показан телесериал, "в котором по сюжету авторы использовали слово "Новичок", описывая применение того или иного нам неизвестного химического средства".

"Неужели вы думаете, что авторы этого телесериала получили сведения на эту тему из России? Это все тот же самый источник, который где-то есть на Западе, или источники во множественном числе сейчас пытаются использовать ситуацию для шельмования России в качестве одного из участников Конвенции [о запрещении химического оружия]", - подчеркнул Рябков.

Британский сериал "Ответный удар" (Strike Back) стартовал 2010 году. Сюжет завязан вокруг подразделения военной разведки Великобритании. В его шестом сезоне, который вышел в эфир в 2017 году, появляется персонаж (глава криминальной организации из Белоруссии), который вынудил некоего ученого, находившегося у него в заложниках, в преступных целях разработать некое химическое вещество, которое они называли "Новичок".

Посольство Великобритании в Москве не пригласило представителей МИД РФ на брифинг для иностранных дипломатов по делу. "Они нас не приглашали", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он объяснил это тем, что британские партнеры "не привыкли слушать правду, особенно, когда она неприятная". "Они привыкли слушать только себя, считая, что все остальные должны слушать их, - продолжил Рябков. - Именно так это прозвучало в комментариях из зала в ходе мидовского брифинга".

21 марта МИД РФ провел брифинг для всех аккредитованных в Москве послов зарубежных государств, чтобы дать разъяснения по ситуации вокруг заявлений Великобритании о применении отравляющих веществ в Солсбери в инциденте с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью. Дипломатические представительства массово откликнулись на это приглашение, хотя многие из них направили на брифинг не послов, а сотрудников более низкого уровня.

Выступивший в среду на встрече с иностранными дипломатами глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил о полной непричастности России к отравлению Скрипалей и обвинил британскую сторону в том, что она отказывается от сотрудничества в расследовании инцидента и в нарушение международных норм не отвечает на запросы Москвы. Он также предположил, что нападение на Скрипалей - "это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная противоправная авантюра".

На следующий день британский посол в России Лори Бристоу назвал дезинформацией данные, изложенные российской стороной на брифинге МИД РФ по делу Скрипаля. "Российская версия событий была представлена в ходе двухчасового марафона личных оскорблений, лжи и дезинформации", - сказал Бристоу в четверг на специальном брифинге в диппредставительстве Великобритании в Москве, куда, по данным британской стороны, были приглашены более 80 дипломатов. Его высказывания приводятся в Twitter посольства. Бристоу вновь озвучил версию Лондона о якобы имеющей место причастности РФ к отравлению 4 марта в Солсбери Скрипаля и его дочери: "Мы пришли к выводу, что, весьма вероятно, Россия ответственна за покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипаль".

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.