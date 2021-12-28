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Рябков назвал дату переговоров с США: Однако есть "но"
28 декабря 2021, 10:15 • 299 • Политика
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал вероятную дату переговоров с США. При этом, по его словам, есть одно "но".
По словам Рябкова, предполагаемая дата переговоров о гарантиях безопасности с Соединёнными Штатами - 10 января. Однако по сей день формальных договорённостей между сторонами ещё нет.
"Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договорённости нет", - сказал он, уточнив, что одновременно с этим и альтернативные даты тоже не рассматриваются.
Рябков также добавил, что 12 января является предполагаемой датой проведения переговоров с представителями НАТО.
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