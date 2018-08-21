Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Правящие партии в ФРГ терпят бедствие: Чем это грозит Европе и миру
Киберкамуфляж: как Microsoft напомнила о «российском вмешательстве» в преддверии...
«Факты на стол, пожалуйста»: Лавров ответил на призывы Лондона ужесточить антиро...
Банкирская магия или немецкий гений: за кем будущее
Главная / Политика

Рябков: Москва ответит на новые санкции Вашингтона без ущерба своим интересам

21 августа 2018, 21:39  •  34 • Политика

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия так ответит на новые санкции США, чтобы это не нанесло ущерб ее собственным интересам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментарий которого опубликован на сайте дипведомства во вторник.

"Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня. На санкции отвечали и будем отвечать так, чтобы это не наносило ущерба нашим собственным интересам", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Стало дурной традицией постоянно обращаться к теме введения Вашингтоном санкций в отношении России под фальшивыми предлогами, - продолжил Рябков. - Сегодня поводом американцы избрали якобы нарушения нами их ограничений на поставки нефтепродуктов в КНДР и пресловутые "кибернарушения". "За первое - "наказали" две российские судоходные компании и принадлежащие им шесть кораблей. А по обвинению в попытках обхода американских "контр-хакерских" мер в группу "проштрафившихся" включили одно российское юридическое лицо и двух наших сограждан", - сказал он.

По словам Рябкова, "как водится, никаких доказательств и обоснований, одни злобные инсинуации". "[США] Действуют по принципу: чем хуже, тем лучше. О каком оздоровлении двусторонних российско-американских отношений ведут речь в Вашингтоне?", - отметил он. "При этом США "делают замах" на то, чтобы продавить свою антисеверокорейскую линию через профильный комитет СБ ООН, настаивают на расширении его санкционных списков. Не получится", - заявил замглавы МИД РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

34
Источник
Похожие новости
21 августа 2018, 18:24
Косачев назвал риторическим заявление Трампа об отмене санкций против РФ
21 августа 2018, 17:09
«Глаза-то не отводи»: Напротив посольства США вывесили баннер в защиту Марии Бутиной
21 августа 2018, 20:24
Путин призвал военных всех стран укреплять партнерство ради стабильности в мире

21 августа 2018, 08:39
МИД РФ подтвердил участие талибов во встрече по Афганистану 4 сентября в Москве
21 августа 2018, 00:54
Россия, Китай и Монголия впервые проведут совместные учения «Восток-2018»
21 августа 2018, 13:54
«Возможно, раскроем»: Генпрокурор Украины похвастал новой информацией по убийству Шеремета
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 августа 2018, 15:54
Встреча Путина и Меркель в Берлине. Прямая онлайн-трансляция
15 августа 2018, 07:54
Отступать некуда – позади доллар
16 августа 2018, 03:54
Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии
20 августа 2018, 11:54
«Больше не нужны»: В России нашли замену вертолетоносцам
15 августа 2018, 05:09
Путин собрался лишить Лукашенко кредитования (Руслан Осташко)
14 августа 2018, 22:39
Россия заранее подготовилась к разрыву ж/д сообщения с Украиной
15 августа 2018, 05:09
Журналист рассказал, как КПП на границе с Крымом дискредитирует Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.