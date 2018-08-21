Рябков: Москва ответит на новые санкции Вашингтона без ущерба своим интересам

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия так ответит на новые санкции США, чтобы это не нанесло ущерб ее собственным интересам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментарий которого опубликован на сайте дипведомства во вторник.

"Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня. На санкции отвечали и будем отвечать так, чтобы это не наносило ущерба нашим собственным интересам", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Стало дурной традицией постоянно обращаться к теме введения Вашингтоном санкций в отношении России под фальшивыми предлогами, - продолжил Рябков. - Сегодня поводом американцы избрали якобы нарушения нами их ограничений на поставки нефтепродуктов в КНДР и пресловутые "кибернарушения". "За первое - "наказали" две российские судоходные компании и принадлежащие им шесть кораблей. А по обвинению в попытках обхода американских "контр-хакерских" мер в группу "проштрафившихся" включили одно российское юридическое лицо и двух наших сограждан", - сказал он.

По словам Рябкова, "как водится, никаких доказательств и обоснований, одни злобные инсинуации". "[США] Действуют по принципу: чем хуже, тем лучше. О каком оздоровлении двусторонних российско-американских отношений ведут речь в Вашингтоне?", - отметил он. "При этом США "делают замах" на то, чтобы продавить свою антисеверокорейскую линию через профильный комитет СБ ООН, настаивают на расширении его санкционных списков. Не получится", - заявил замглавы МИД РФ.