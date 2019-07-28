Рябков: Иран планирует новые шаги по сворачиванию ядерной сделки на начало сентября

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Участники ядерной сделки призвали Иран воздержаться от новых шагов по ее сворачиванию, намеченных на 4-5 сентября. Об этом заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров.

"Дальше мы оказываемся в начале сентября, где контрольной датой будет 4-5 число. В привязке к этой дате Иран в рамках принятой линии "меньшее за меньшее" собирается осуществить так называемый третий шаг по сокращению объема выполнения собственных обязательств", - сказал он.

"Мы призвали иранцев все-таки воздерживаться от этого", - добавил Рябков. Дипломат при этом указал, что для того, чтобы Иран услышал эти призывы, необходимо обеспечить ему предусмотренные сделкой экономические возможности, которые были потеряны в результате санкций США.

"Есть участники [сделки], которые считают, что Иран без каких-то дополнительных оговорок и условий и требований должен вернуться к полному выполнению своих обязательств, - указал замглавы МИД РФ. - Но в нынешней ситуации это совершенно нереалистично".

Правильное направление работы

По мнению Рябкова, дискуссии по сохранению иранской ядерной сделки идут в правильном направлении.

"Сегодняшнее мероприятие состояло из двух сегментов, - сказал он. - Первый сегмент - это собственно заседание, где рассматривалось несколько пунктов повестки дня, в основном связанных с предпринимаемыми Ираном шагами по определенному сокращению объема выполнения его обязательств и возможной реакцией участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе на эти действия".

"А другая сторона - восстановление тех экономических не преимуществ даже, а экономической отдачи, которую получал Иран до введения очередного пакета американских санкций в виде ограничения, в том числе экспорта нефти, и до объявления США политики максимального давления на Иран, - продолжил дипломат. - В принципе, все идет в правильном направлении, включая запуск механизма INSTEX".

Проекты в Фордо и Араке

Российская делегация на заседании совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном настояла на коллективной ответственности участников договоренности за реализацию проектов в Фордо и Араке, отметил Рябков.

"У нас были продолжительные обсуждения по ходу этого мероприятия с ситуацией с реализацией конкретных задач, которые были возложены на Россию в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), это не только перестройка объектов в Фордо по производству стабильных изотопов, но и некоторые другие аспекты, - сказал он. Мы настоятельно потребовали от партнеров, чтобы они воспринимали эту работу как элемент общей ответственности всех участников СВПД. У нас были конкретные идеи, которые мы предложили в этой связи, и тезис о коллективной ответственности за реализацию этих проектов, а также проекта по реконфигурации тяжеловодного реактора в Араке, координацией которого занимаются Китай и Великобритания, это существенный момент".

Рябков подчеркнул, что нельзя "отдавать на откуп американским санкционщикам проекты, составляющие если не ядро СВПД, то его важную часть". "Эти проекты надо защищать, ограждать. Нужно искать решения, как это сделать даже при худшем развитии событий, потому что отказываться от них нельзя", - заключил замглавы МИД России.

Встреча глав МИД участников иранской ядерной сделки

Разговоры о времени проведения встречи на уровне министров иностранных дел стран, участвующих в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, преждевременны, заявил Рябков.

"О сроках министерской встречи [по СВПД] говорить преждевременно. В ближайшее время будет проведена дополнительная работа по линии экспертов, и сегодня уже эксперты продолжили рассмотрение разных аспектов сделки. Видимо, понадобятся дополнительные обсуждения со столицами, звонки и переписка, для того чтобы можно было бы оптимальное время такого контакта найти", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что в Москве не хотели бы искусственно откладывать встречу, но "форсирование проведения встречи в ущерб ее задачам неправильно". "Будем этим заниматься", - добавил замглавы МИД РФ.

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи со своей стороны заявил в воскресенье, что министерская встреча "состоится вскоре, но ее сроки пока окончательно не определены".

Прогресс в работе по модернизации реактора в Араке

Проект по модернизации иранского реактора на тяжелой воде в Араке приближается к фазе закупки оборудования, сообщил также Сергей Рябков.

"По Араку есть прогресс, - сказал дипломат. - Он не номинален. Фаза практической, закупочный деятельности приближается. Кто какие виды оборудования туда может поставлять - вопрос отдельный, по большому счету, не политический. Это вопрос к проектировщикам".

Рябков при этом отметил, что перспектива передачи оборудования для модернизации реактора в Араке воспринимается в некоторых странах как весьма чувствительная. "В любом случае, к нам этот проект имеет опосредованное отношение, - продолжил замглавы МИД РФ. - Мы не будем поставлять туда никакое оборудование. Мы максимум можем предложить оказание консультационных услуг".

Механизм расчетов с Ираном INSTEX

Европейский механизм INSTEX для торговых расчетов с Ираном работает в пилотном режиме, и для его запуска в полную силу необходим еще ряд процедур, сообщил Рябков.

"INSTEX работает в пилотном режиме. Для того, чтобы он заработал в полную силу, нужно завершить определенные политико-бюрократические процедуры в плане оформления дополнительных документов между самим INSTEX и аналогичной структурой, которую создали иранцы", - сказал Рябков.

По словам замглавы МИД РФ, Москва продолжает добиваться того, чтобы механизм был открыт для стран, не входящих в ЕС, и для транзакций, связанных с иранской нефтью. "Не с точки зрения вхождения в его уставный акционерный капитал, а с точки зрения возможности использования INSTEX в своей работе, - пояснил он. - И главное, чтобы через механизм проходили транзакции, связанные с экспортом иранской нефти".

ЕС объявил о начале работы механизма расчетов с Ираном INSTEX во время предыдущей встречи по ядерной сделке на уровне политдиректоров 28 июня. 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что через INSTEX прошли сделки на несколько миллионов долларов, хотя это ничтожно мало. По итогам воскресной встречи замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что созданный европейцами еще не заработал.