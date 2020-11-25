Рябков допустил возможность выхода Москвы из ДОН

В Москве не исключают возможность выхода из Договора по открытому небу (ДОН), если партнеры не будут выполнять свои обязательства по соглашению. Об этом во вторник, 24 ноября, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, отвечая на вопрос о возможности выхода РФ из договора.

«Я не исключаю этого варианта. Я не исключаю и никакие другие, в том числе промежуточные, решения», — цитирует его «РИА Новости».

Он подчеркнул, что судьба соглашения находится в руках ее участников, прежде всего союзников США и их декларации об озабоченности сохранением соглашения должны подкрепляться конкретными действиями в этой сфере.

«Они должны уяснить для себя: каждый день промедления или неясности в отношении того, что они не будут передавать собираемую в ходе наблюдательных полетов информацию стране –неучастнице договора в лице США, что они не будут препятствовать нашим полетам над американскими военными объектами на их территории — каждый день промедления в этом вопросе с их стороны усиливает их ответственность за дальнейшую судьбу договора», — подчеркнул дипломат.

Если новая администрация США решит вернуться в ДОН, то сможет это сделать только на худших условиях, нежели были у Штатов, и на общих основаниях, уточнил Рябков.

« <…> им придется это делать на общих основаниях, проходить все процедуры, в том числе соглашаться с теми решениями консультативной комиссии по открытому небу, которые, как мы думаем, будут приниматься без США. А США придется просто с ними согласиться», — заключил он.

22 ноября помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что США больше не являются участником Договора по открытому небу. При этом член комитета американского сената по международным отношениям Боб Менендес сообщил, что выход Штатов из договора делает страну менее защищенной от России. Он отметил, что решение администрации США о выходе из договора является безрассудным, так как ДОН давал Вашингтону и его союзникам важную информацию о военных силах России.

В МИД РФ в связи с выходом США из данного соглашения заявили, что Россия будет добиваться твердых гарантий того, чтобы оставшиеся в Договоре участники твердо выполняли свои обязательства.

Кроме того, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что Россия применит жесткие ответные меры, если страны – участницы Договора об открытом небе (ДОН) будут передавать данные американской стороне после выхода США из соглашения, а также ограничат полеты РФ над объектами Соединенных Штатов в Европе.

В свою очередь официальный представитель Генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик выразил сожаление из-за выхода США из ДОН.

О намерении США выйти из соглашения в мае этого года объявил американский президент Дональд Трамп. Его решение осудили в Европе и России. Тогда Рябков в июле предположил, что Договор по открытому небу после выхода США из него может развалиться по «эффекту домино».

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.