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Рябков: Диалог России и США по Сирии имеет многослойный характер
05 марта 2018, 16:39 • 90 • Политика
Замглавы МИД РФ рассказал о контактах с участием представителей различных ведомств двух стран.
Россия и США поддерживают по Сирии и неафишируемые контакты с участием представителей различных ведомств. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы к боевикам в Сирии не обращаемся, за исключением ситуаций на "земле", которые требуют таких выходов", - отметил он. По словам дипломата, подобные переговоры осуществляются по линии военных и командования.
"Диалог с США по Сирии многослойный", - сказал Рябков. Присутствуют форматы, которые не афишируются на публику, в таких беседах участвуют представители различных ведомств двух стран, в том числе МИД, пояснил он.
В частности, одно из направлений диалога - работа в Женеве через соответствующие профильные группы, в которых представлены Россия и США, отметил замминистра. Через Вашингтон, Нью-Йорк и Москву диалог идет на рабочем уровне, добавил он. В то же время отсутствие чего-либо в публичном пространстве не означает отсутствия этого в жизни, намекнул дипломат.
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