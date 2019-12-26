Рвущийся в Ливию Эрдоган заговорил о "вагнеровцах"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает возможность введения иностранного контингента на территорию Ливии. Как известил политик, если подобный запрос поступит от Правительства национального согласия в Триполи, то Анкара готова рассмотреть его.

Он не преминул указать, что турки без приглашения сами не будут вторгаться на территорию другой страны. Однако тут же привёл пример - рассказал о тысячах иностранных бойцов в Ливии.

По его словам, сейчас в Ливии "находится не менее 2 тысяч бойцов частной военной компании "Вагнер", а также почти в два с половиной раза больше бойцов из Судана. Официально информация о "вагнеровцах" в Ливии не подтверждена.

Этот пассаж он обернул в свою сторону: значит, Турция может ввести в страну свои войска.

Как сообщает "Анадолу", турецкий лидер призвал не допустить "ущемления прав наших братьев в Ливии".

23 декабря глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж подтвердил, что обратился к Анкаре за военной помощью. Подписанный в ноябре ливийско-турецкий меморандум о сотрудничестве в военной сфере предусматривает возможность поставок техники, оборудования и вооружений для использования в наземных, морских и воздушных операциях.