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Рвущийся в Ливию Эрдоган заговорил о "вагнеровцах"

26 декабря 2019, 01:54  •  95 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара всё ещё готова рассмотреть возможность отправки военных в Ливию, если подобный запрос поступит от Правительства национального согласия в Триполи. При этом он не преминул отметить, что тысячи иностранных бойцов уже находятся в Ливии. В частности, он указал, будто в Ливии сейчас порядка 2 тысяч "вагнеровцев", что означает, и Турция может ввести в страну свои войска.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает возможность введения иностранного контингента на территорию Ливии. Как известил политик, если подобный запрос поступит от Правительства национального согласия в Триполи, то Анкара готова рассмотреть его.
Он не преминул указать, что турки без приглашения сами не будут вторгаться на территорию другой страны. Однако тут же привёл пример - рассказал о тысячах иностранных бойцов в Ливии.
По его словам, сейчас в Ливии "находится не менее 2 тысяч бойцов частной военной компании "Вагнер", а также почти в два с половиной раза больше бойцов из Судана. Официально информация о "вагнеровцах" в Ливии не подтверждена.
Этот пассаж он обернул в свою сторону: значит, Турция может ввести в страну свои войска.
Как сообщает "Анадолу", турецкий лидер призвал не допустить "ущемления прав наших братьев в Ливии".
23 декабря глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж подтвердил, что обратился к Анкаре за военной помощью. Подписанный в ноябре ливийско-турецкий меморандум о сотрудничестве в военной сфере предусматривает возможность поставок техники, оборудования и вооружений для использования в наземных, морских и воздушных операциях.

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