Рвущихся из Кипра в Москву пассажиров сняли с рейса перед вылетом

В компании Cyprus Airways сообщили, что перед вылетом в РФ пассажиры первого грузо-пассажирского рейса из Ларнаки в Москву были сняты с борта непосредственно перед вылетом.

Как сообщила представительница авиаперевозчика, причиной стало то, что российская сторона не дала разрешение на высадку пассажиров.

При этом забрать из России пассажиров, направляющихся на Кипр, можно.

В Росавиации этот конфуз с перелётом объяснили тем, что авиаперевозчик не предоставил вместе с заявкой на выполнение рейса список лиц, которые должны были находиться на борту.

Впрочем, пока официально авиасообщение между странами не возобновлено. Осуществляются грузо-пассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, передаёт ТАСС.

Посольство РФ в Никосии особо обращает внимание авиапассажиров на то, что действующие ограничения, касающиеся въезда как на территорию Российской Федерации, так и на территорию Республики Кипр, остаются без изменений.