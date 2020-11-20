Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать пр...
Главная / В мире

Рвущихся из Кипра в Москву пассажиров сняли с рейса перед вылетом

20 ноября 2020, 18:05  •  182 • В мире
Пассажиров Cyprus Airways сняли с рейса из Ларнаки в Москву перед вылетом, в итоге лайнер отправился в РФ пустым.
В компании Cyprus Airways сообщили, что перед вылетом в РФ пассажиры первого грузо-пассажирского рейса из Ларнаки в Москву были сняты с борта непосредственно перед вылетом.
Как сообщила представительница авиаперевозчика, причиной стало то, что российская сторона не дала разрешение на высадку пассажиров.
При этом забрать из России пассажиров, направляющихся на Кипр, можно.
В Росавиации этот конфуз с перелётом объяснили тем, что авиаперевозчик не предоставил вместе с заявкой на выполнение рейса список лиц, которые должны были находиться на борту.
Впрочем, пока официально авиасообщение между странами не возобновлено. Осуществляются грузо-пассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, передаёт ТАСС.
Посольство РФ в Никосии особо обращает внимание авиапассажиров на то, что действующие ограничения, касающиеся въезда как на территорию Российской Федерации, так и на территорию Республики Кипр, остаются без изменений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



182
Источник
Похожие новости
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
20 ноября 2020, 06:10
Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
20 ноября 2020, 00:40
В Латвии подготовлен закон «О латышских исторических землях»
20 ноября 2020, 02:30
"Они никогда не заболевают COVID": Выявлена коронавирусная аномалия у детей
20 ноября 2020, 08:00
Принцесса Диана погибла из-за рокового интервью? BBC обвинили в трагедии
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сдел...
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежн...
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартамент...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2020, 08:40
Клинтон публикует план Америки для мира: хорошая новость для России
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров замолчали
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Канада переврала жест
14 ноября 2020, 09:55
Рагули и отребье в ожидании Кернеса. Новый политический расклад в Харькове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.