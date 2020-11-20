|
Рвущихся из Кипра в Москву пассажиров сняли с рейса перед вылетом
20 ноября 2020, 18:05 • 182 • В мире
Пассажиров Cyprus Airways сняли с рейса из Ларнаки в Москву перед вылетом, в итоге лайнер отправился в РФ пустым.
В компании Cyprus Airways сообщили, что перед вылетом в РФ пассажиры первого грузо-пассажирского рейса из Ларнаки в Москву были сняты с борта непосредственно перед вылетом.
Как сообщила представительница авиаперевозчика, причиной стало то, что российская сторона не дала разрешение на высадку пассажиров.
При этом забрать из России пассажиров, направляющихся на Кипр, можно.
В Росавиации этот конфуз с перелётом объяснили тем, что авиаперевозчик не предоставил вместе с заявкой на выполнение рейса список лиц, которые должны были находиться на борту.
Впрочем, пока официально авиасообщение между странами не возобновлено. Осуществляются грузо-пассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, передаёт ТАСС.
Посольство РФ в Никосии особо обращает внимание авиапассажиров на то, что действующие ограничения, касающиеся въезда как на территорию Российской Федерации, так и на территорию Республики Кипр, остаются без изменений.
182
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 ноября 2020, 08:40
|
16 ноября 2020, 09:35
|
20 ноября 2020, 06:10
|
18 ноября 2020, 09:15
|
17 ноября 2020, 21:20
|
17 ноября 2020, 00:15
|
14 ноября 2020, 09:55