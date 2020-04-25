РВИО: Польшу считали главным потенциальным противником СССР • 35 • Аналитика © РИА Новости / Петр Бернштейн Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации Польша вела захватнические войны и считалась главным потенциальным противником СССР на западе вплоть до прихода Гитлера к власти, заявил РИА Новости в субботу научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Двадцать пятого апреля 1920 года наступлением польских войск на Киев началась советско-польская война, завершившаяся осенью того же года установлением границы Польши восточнее города Вильно (ныне — Вильнюс, столица Литвы). С осени 1918 года по весну 1920 года РСФСР неоднократно предлагала Польше установить дипотношения и разумную границу, но та отказывалась под разными предлогами. "В 1920 году Польша вела захватническую войну, воспользовавшись слабостью Советской России, в то время страна находилась в разрухе, восстанавливалась после революции и гражданской войны. Также в то время непрерывно вела боевые действия на нескольких фронтах, в том числе против белых в и интервентов. Варшава не оставляла свои агрессивные действия и в отношении Советского Союза, в планах польского Генштаба было прописано, что их цель разгромить и расчленить страну. И это несмотря на то, что Советская Россия фактически помогла восстановить независимость Польши. Варшава считалась главным потенциальным противником на западе вплоть до прихода Гитлера к власти в Германии", - заявил Мягков. Он напомнил, что после восстановление государственности Польши ее руководство заявило об амбициозных планах восстановить страну в границах 1772 года, когда произошел так называемый первый раздел Речи Посполитой. Был провозглашен польский националистический лозунг, подразумевающий, что конфедерация народов под управлением Польши должна распространяться "от моря до моря", то есть от Балтийского моря до Черного моря, добавил он. "Для этого планировалось захватить украинские, литовские и белорусские земли. И этот план реализовывался Варшавой, поляки с 1918 года постепенно захватывали всю Галицию и Волынь. Литовские и белорусские города, включая Вильно и Минск, несколько раз переходили из рук в руки", - рассказал научный директор РВИО. Как отметил ученый, 25 апреля польские войска начали наступление на Киев, который им удалось захватить 7 мая. Но Красная армия нанесла ответный удар. Двадцать шестого мая перешел в контрнаступление Юго-Западный фронт Александра Егорова, где членом военного совета был Иосиф Сталин. Двенадцатого июня Киев был отбит, началось наступление на Львов. Параллельно наступление начал Западный фронт под командованием Михаила Тухачевского, направленный на Минск и Вильно. "Польская армия начала поспешное отступление, больше похожее на бегство. Ее активно преследовали, освободили захваченную Польшей территорию Украины и Белоруссии, вышли к границам Польши, пересекли их и фактически вышли в ближайшее предместье Варшавы", - рассказал историк. Он напомнил, что в это время английский министр иностранных дел лорд Джордж Керзон предложил остановить продвижение Красной армии на линии Гродно — Брест, западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля. Это, так называемая "линия Керзона", примерно соответствующая границам расселения этнических поляков и практически совпадающая с современной восточной границей Польши. "Но здесь маятник качнулся в обратную сторону после того, как поляки нанести контрудар. Поскольку наступление РККА было плохо подготовлено, а силы фронтом было сильно растянуты, полякам удалось рассечь наступающие войска, и Красная армия вынуждена была отступать с боями", - заявил научный директор РВИО. Поляки, по его словам, тем не менее не смогли развить успех и перешли к обороне на достигнутых рубежах. Война приняла позиционный характер. Боевые действия стали постепенно затихать, поскольку у Польши не было ресурсов, хотя ей помогали советники стран Антанты, полякам поставляли вооружение и технику, орудия. В конце августа активные боевые действия на советско-польском фронте прекратились. "Семнадцатого августа начались советско-польские переговоры в Минске, перенесенные затем в Ригу. Восемнадцатого октября вступило в силу соглашение о перемирии, а 18 марта 1921 года был подписан Рижский мирный договор. Граница Польши была проведена значительно восточнее "линии Керзона", почти строго с севера на юг по меридиану Пскова. Польша аннексировала и оккупировала территорию с многомиллионным населением западной Украины и западной Белоруссии, у Литвы забрали, где территории, где сейчас находится столица – Вильнюс", - рассказал Мягков. Он напомнил, что Польша жестко управляла этой территорией в своих интересах до 1939 года. На все ведущие посты назначались только поляки. Местное население нещадно эксплуатировали, вводилась сегрегация по национальному признаку, запрещались национальные языки и школы. "Фактически Польша не оставляла мысли продолжить расширение своих территорий за счет Советского Союза в 20-30 годы, например, планировала присоединить к себе полностью Украину и Белоруссию. В то время у Варшавы с Берлином были тесные контакты, возможно, вынашивались планы совместных действий", - заявил научный директор РВИО. По мнению историка, справедливые границы были установлены в 1939 году. Семнадцатого сентября войска Красной армии освободили территорию западной Украины и Западной Белоруссии, которые вновь стали частью Советского Союза. "Боевые действия стали постепенно затихать, поскольку у Польши не было ресурсов, хотя ей помогали советники стран Антанты, полякам поставляли вооружение и технику, орудия. Они были вынуждены заключить предварительный, а потом в марте 1921 года подписан Рижский договор. В состав советской делегации входили представители республик Украины и Белоруссии", - рассказал научный директор РВИО. По его мнению, печальным итогам войны для Советского Союза стали большие потери. Кроме того, в плену оказалось большое количество красноармейцев, по разным подсчётам их было от 150-180 тысяч человек. "Их положение в Польше ужасным, к советским солдатам относились бесчеловечно. Никаких условий для нормального существования, лагерь – это либо барак, либо открытая площадка, огороженная колючей проволокой, военнопленные спали без всякого настила на голой земле. При этом отвратительное и совершенно недостаточное питание. Всё это приводило к огромной смертности, современные российские историки оценивают потери советской армии в польском плену как минимум 28 тысяч человек, и эти цифры далеко не окончательные, Комиссия, которая работала после окончания советско-польской войны, говорила минимум, что в польском плену погибли от голода, болезней, пыток, издевательств и казней порядка 60 тысячах красноармейцев", - рассказал Мягков. Научный директор РВИО подчеркнул, что сегодня поляки не позволяют ставить памятники и мемориалы на месте концлагерей, где погибли десятки тысяч военнопленных. При этом в 2000 году была открыт Мемориальный комплекс "Катынь", посвященный польским офицерам, погибшим в 1940 году. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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