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Руцкой рассказал о роли иностранцев из окружения Ельцина в развале СССР
11 июня 2021, 13:35 • 28 • Политика
Незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина появился человек с иностранным акцентом, который давал ему советы по назначению на высшие государственные посты. Об этом рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью «Ленте.ру», опубликованном 11 июня.
Он отметил, что стал свидетелем одного «нелицеприятного разговора».
«Я этого человека больше никогда и нигде не видел. Солидный, под стать Ельцину, высокий. И он Ельцину говорит: «Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП, и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента»», — сказал Руцкой.
При этом у незнакомца был иностранных акцент. Ельцин ответил, что подумает над этим предложением.
В середине августа 1991 года произошли события, называемые августовским путчем. Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор и госпереворот. Возникшему тогда ГКЧП противостояло руководство РСФСР в лице Ельцина и Руцкого, которые собрали у здания Белого дома в Москве тысячи людей.
В декабре того же года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз прекратил существовать.
Советник экс-президента СССР Михаила Горбачева бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко 23 апреля рассказал, что действия первого президента Украины Леонида Кравчука фактически привели к разрушению Советского Союза.
18 марта сообщалось, что 67% россиян жалеют о распаде Советского Союза. Согласно данным исследования, если бы референдум состоялся сейчас, то 73% процента россиян проголосовали бы за сохранение СССР. Кроме того, отмечается, что идею сохранения СССР поддержало также большинство представителей самой молодой возрастной группы.
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