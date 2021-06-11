Руцкой рассказал о роли иностранцев из окружения Ельцина в развале СССР

Незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина появился человек с иностранным акцентом, который давал ему советы по назначению на высшие государственные посты. Об этом рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой в интервью «Ленте.ру», опубликованном 11 июня.

Он отметил, что стал свидетелем одного «нелицеприятного разговора».

«Я этого человека больше никогда и нигде не видел. Солидный, под стать Ельцину, высокий. И он Ельцину говорит: «Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП, и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента»», — сказал Руцкой.

При этом у незнакомца был иностранных акцент. Ельцин ответил, что подумает над этим предложением.

В середине августа 1991 года произошли события, называемые августовским путчем. Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор и госпереворот. Возникшему тогда ГКЧП противостояло руководство РСФСР в лице Ельцина и Руцкого, которые собрали у здания Белого дома в Москве тысячи людей.

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