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Руцкой рассказал, как Ельцин пытался сбежать в американское посольство

19 августа 2018, 19:39  •  135 • Политика
Вице-президент России Александр Руцкой крайне негативно отозвался о президенте Борисе Ельцине и его роли в событиях 1991 и 1993 годов.
Во время событий 1991 года президент России Борис Ельцин пытался сбежать в американское посольство. В свободное же от таких попыток время он все время употреблял алкоголь. Об этом рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.
По его словам, он глубоко сожалеет о поддержке Ельцина в 1991 году. Руцкой считает, что поддался тогда на «откровенный и наглый обман» со стороны Бориса Ельцина. Президент России пообещал тогда Руцкому, что будет отстаивать интересы страны, строить экономически развитую экономику и социально ориентированную систему.
Во время августовских событий 1991 года, когда власть в стране пытался захватить ГКЧП, Ельцин никак не мог сопротивляться этому. Руцкой рассказал, что он просто ушел «в трехсуточный запой». В перерывах он много раз пытался убежать в американское посольство.
Руцкой подчеркнул, что Ельцин фактически самоустранился от решения проблемы ГКЧП: «Уехал, как сегодня принято говорить, бухать». В результате Руцкой и Евгений Примаков поехали за президентом СССР Михаилом Горбачевым, который находился в Крыму в состоянии «полуареста». Руцкой же организовал оборону органов власти в Москве, о чем Ельцин потом просто «забыл».
События 1993 года, когда Борис Ельцин отдал приказание из танков расстреливать здание Верховного совета, Руцкой считает путчем. «Копия государственного переворота с использованием наемных снайперов на Украине 2014 года», - резюмировал политик.
Слова Александра Руцкого приводит "Московский комсомолец".

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