Руцкой потребовал привлечь к ответственности Горбачева, Чубайса и Шахрая

Генерал-майор авиации в отставке, бывший вице-президент России Александр Руцкой назвал необходимым привлечь к ответственности либералов, виновных в развале СССР и продолжающих вредить стране сегодня.

«Пора уже к ответственности привлечь тех, кто вредит государству, тех, кто откровенно, не постесняюсь этого слова, враги народа. Либералы, которые засели во всех структурах власти. Если их не привлечь к ответственности, не исключено, что это может и повториться. Была попытка развалить и Россию», - заявил он.

Бывший вице-президент напомнил слова Гюстава Лебона - «общество, лишенное идеологии, может претендовать на одно название — стадо баранов». По его мнению, пора сформулировать национальную идею, о чем он писал в своей книге «Обретение веры», изданной в Германии еще в 1996 году.

«Все мои попытки, еще будучи вице-президентом, поднять вопрос о национальной идее заканчивались ничем. Потому что господа либералы и демократы, всячески препятствовали этому, потому что их интерес – это либерализм, вседозволенность и безответственность. Что и происходит со страной. И с самым главным направлением, с экономикой страны», - считает Руцкой.

То, что либералы сделали с рублем, показывает, что незнание истории позволяет повторять подобные явления, заявил бывший вице-президент.

«Еще Сталин в 1947 году, когда обнаружил, что рубль привязан к бивалютной корзине, хорошо пошерстил министерство финансов. Основательно. И в итоге отвязал рубль от валютной корзины. И предложил это Иосифу Броз Тито: слушай, отвязывай свою национальную денежную единицу от бивалютной корзины. Либо через 50 лет твоей страны просто не будет. И чем закончила Югославия?» - напомнил Руцкой.

Еще в 92-м году, напомнил генерал-майон в отставке, он написал концепцию конвертации рубля.

«Я не сомневаюсь, что она в Администрации президента есть, потому что, когда Медведев озвучил эту тему, став президентом России, он прокукарекал, что пора бы рубль сделать конвертируемым, теперь мы энергоресурсы будем продавать за рубль. И на этом этапе все закончилось. Достаточно просто сделать конвертируемый рубль и отвязать его от бивалютной корзины. Мы же продаем энергоресурсы, металл, различное сырье, за доллары и евро. А кто мешает их продавать за рубли, открыв биржи в той же Швейцарии, в Англии? Купите рубль, и за рубль мы вам продадим и газ, и нефть, и другие энергоресурсы, и металл, и сырье. Учитывая объем поступления валюты при продаже рубля, рубль становится конвертируемым, отвязанным от бивалютной корзины. Никому это не надо», - посетовал Руцкой, напомнив, что об этом говорил и Глазьев еще 10 лет назад, и сейчас многие говорят.

То, что сегодня происходит с экономикой России и тем более с рублем, является умышленными действиями, считает бывший вице-президент.

«Кто не знает, что 75-ая статья Конституции о Центральном банке гласит следующее – Центробанк России действует вне органов власти. В какой стране мира подобное возможно? И где зарегистрирован Центробанк России?» - задается вопросом политик.

Во главу угла сегодня, однако надо поставить ответственность тех, кто развалил Советский Союз, считает Руцкой.

«Горбачев на гособеспечении, живет на госдаче, получает пенсию 750 тысяч рублей. Это что такое? Почему он не ответил за развал страны? За страну миллионы голов сложили наши соотечественники, десятки миллионов. Может, надо ответить за то, что сделал со страной, перед теми, кто сложил свою голову, защищая страну? Но у нас все нормально. Что бы ни произошло, никто ни за что не отвечает. Никто», - с сожалением констатировал генерал-майор в отставке.

Руцкой затронул и вопрос о том, что стоит за умышленными действиями, направленными против России.

«Начнем с самого начала. В 1985-м году для латиноамериканских стран была разработана концепция Вашингтонский консенсус, как ее называли. Смысл этого консенсуса был — государство самоустраняется от экономических процессов. То есть не управляет экономикой страны. Национальная денежная единица привязывается к бивалютной корзине. И эти господа, которым доверил Ельцин экономику и финансы всей страны, Гайдар, с опытом работы заведующим экономическим отделом газеты «Правда», получает в руки всю экономику страны. Чубайс, хозяин и владелец кооператива по продаже цветов на рынке Санкт-Петербурга, вместе с Гайдаром участвует в так называемой реформе. С чего они начали реформу? Они обобрали население страны, отобрали все сбережения. Это банальное воровство, украли деньги у людей, которые они собирали всю жизнь. Ответил из них кто-нибудь за это? Нет. Теперь дальше посмотрим. Именем Гайдара назван экономический форум. Посмотрите, кто там собирается на этом экономическом форуме, приглашен ли туда хотя бы один патриотически настроенный экономист? Нет. Все те же собираются там. Это все надо заканчивать, если мы не хотим потерять Россию. А вспомните парад суверенитетов в России, когда республики, входящие в РСФСР, начали заявлять о своем суверенитете и независимости. Это может повториться. Это не исключено», - предупредил Руцкой.

По его словам, в основе любого государства, любого общества должна лежать национальная идея, национальная идеология, причем не «марксизм и ленинизм», а национальная идеология. В ней должна быть четко и ясно обозначена национальная концепция строительства государства, концепция развития экономики, социальная ориентация страны в интересах населения.

Руцкой отметил, что изложил свое видение национальной идеи в книге «Обретение веры».

«Реакция была только у духовенства, положительная реакция, потому что я там делал акцент на вере. У Ильина есть прекрасное высказывание: человек всяко может поступить с собой, в одном ему отказано — жить без веры. Поэтому упор делался именно на веру. Не имеет значения, православие или мусульманское вероисповедание. Самое главное, человек должен верить. Без веры это ничто, не человек», - заявил Руцкой.

Бывший вице-президент посетовал, что его надежды на то, что после выборов Владимир Путин «разберется с этими господами либералами», не оправдались.

«Ничего не произошло. Дальше валимся. Посмотрите, где уже рубль. И когда Минфин объясняет населению страны, в том числе и экономистам, что дешевый рубль – это благо для экономики, уже просто диву даешься, как можно внаглую такую гадость нести. Вот в чем беда», - считает он.

По мнению Руцкого, к ответственности за развал СССР следует привлечь не только Горбачева, но также Чубайса и Шахрая.

«Жив, здоров и неплохо здравствует при одурительной по объему зарплате господин Чубайс. Его спросить: расскажи, пожалуйста, про залоговые аукционы, расскажи про приватизацию, которая важна была не по денежным поступлениям в бюджет, а важно было забить гвоздь в крышку коммунизма. Шахрай, сегодняшний декан МГУ, готовил этот новый договор по СНГ и упразднению Советского Союза. Декан факультета. Поэтому спросить надо их. И основательно спросить. Тогда повадно для других не будет. Потому что любое действие, направленное против страны, против человека, должно быть наказуемым. Это называется государственная дисциплина и порядок», - подчеркнул Руцкой.