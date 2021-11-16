Рутинные операции? США оправдались по поводу полётов возле границы Белоруссии с Польшей

США назвали рутинными полёты разведывательных самолётов возле Белоруссии. "Эти операции протекают при полной координации с нашими союзниками и партнёрами", - оправдываются американские военные.

В США оправдались по поводу полётов американских разведывательных самолётов у границы Белоруссии и Польши. Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) утверждает, что это "рутинные операции".

На фоне кризиса с мигрантами с Ближнего Востока, которые скопились на границе Белоруссии с Польшей, появились сообщения о полётах американской разведывательной авиации в регионе. Это только обострило и без того непростую ситуацию.

Военно-воздушные силы США совершают рутинные операции с участием всех типов самолётов по всему региону, и эти операции протекают при полной координации с нашими союзниками и партнёрами,

- приводит РИА Новости официальное оправдание американских военных.

Добавляется, что эти полёты также являются демонстрацией приверженности США "поддержанию безопасности в Европе".