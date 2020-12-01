Рустема Газизова назначили и.о. мэра Уфы

Радмил Муслимов, с начала ноября исполнявший обязанности мэра Уфы, находится на больничном, новым и.о. градоначальника назначили заместителя главы администрации города по кадрам, спорту, гражданскому обществу и молодежи Рустема Газизова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уфимской мэрии во вторник, 1 декабря.

«Рустем Газизов назначен исполняющим обязанности главы администрации Уфы. Радмил Муслимов, который занимал эту должность ранее, на больничном», — сказали в пресс-службе.

Агентство со ссылкой на местные СМИ отмечает, что у Муслимова диагностирован коронавирус. 30 ноября «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на несколько депутатов писал, что он сложил с себя полномочия сити-менеджера по состоянию здоровья.

Муслимова назначили исполняющим обязанности уфимского мэра после того, как 29 октября скончался Ульфат Мустафин, возглавлявший городскую администрацию с октября 2018 года, передает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что Мустафин умер из-за осложнений, вызванных COVID-19.