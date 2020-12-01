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Рустема Газизова назначили и.о. мэра Уфы

01 декабря 2020, 14:25  •  19 • Политика
Радмил Муслимов, с начала ноября исполнявший обязанности мэра Уфы, находится на больничном, новым и.о. градоначальника назначили заместителя главы администрации города по кадрам, спорту, гражданскому обществу и молодежи Рустема Газизова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уфимской мэрии во вторник, 1 декабря.
«Рустем Газизов назначен исполняющим обязанности главы администрации Уфы. Радмил Муслимов, который занимал эту должность ранее, на больничном», — сказали в пресс-службе.
Агентство со ссылкой на местные СМИ отмечает, что у Муслимова диагностирован коронавирус. 30 ноября «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на несколько депутатов писал, что он сложил с себя полномочия сити-менеджера по состоянию здоровья.
Муслимова назначили исполняющим обязанности уфимского мэра после того, как 29 октября скончался Ульфат Мустафин, возглавлявший городскую администрацию с октября 2018 года, передает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что Мустафин умер из-за осложнений, вызванных COVID-19.

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