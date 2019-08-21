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Рустави 2 - территория свободы? Наглая ложь: Политолог о дудке, под которую плясал Гварамия

21 августа 2019, 18:09  •  22 • Политика
Политолог, руководитель Центра исследований проблем глобализации Александр Чачия высказался об увольнении грузинских журналистов "Рустави 2". По его словам, никогда на канале не было "свободы слова" - была определенная политика, направленная против грузинского народа.
Чачия подчеркнул, что все годы, пока функционировал телеканал "Рустави-2" под руководством освобожденных сейчас от работы деятелей, это был канал, направленный против грузинского народа, его традиций, интересов, исконных устремлений. Это был рупор фактически национального движения - Саакашвили, считает эксперт.
"Это считался и считается сейчас, что все это время это был его канал. Он, посредством этого канала, доводил до общественности то, что он хотел довести. Там категорически блокировалось всё, что не входило, было не в соответствии с его политическими взглядами и политическими взглядами его партии. Поэтому говорить о том, что это была территория свободы – это просто нагло лгать, и, я думаю, это вызывает ироническую улыбку у подавляющего большинства грузинского общества", - подчеркнул Чачия.
Со сменой руководства, по мнению политолога, в адрес действующей власти риторика канала изменится.
"Но она никоим образом не изменится в адрес Запада, западных патронов Грузии, западных ценностей, так называемых, навязываемых усиленно грузинскому обществу, в качестве универсальных и безальтернативных. И, в этом смысле, я думаю, что канал, в политическом смысле, смысле внешнеполитической ориентации, внешнеполитических приоритетов, я думаю, он останется на прежней позиции. Потому что это соответствует позиции самого правительства и верховного руководителя Грузии. Так что качественных изменений в работе не будет", - резюмировал Чачия.
Он добавил, что "мерзкой отвратительной русофобии", которая проявлялась в деятельности канала все последние годы, уже не будет, как и оскорбительных выпадов в адрес российской власти.
"Но, опять-таки, территории свободы, такой, где бы могли высказывать свое мнение и обращаться к населению представители разных политических взглядов, я думаю, не будет. Будут представители разных политических партий, которых всех объединяет одна прозападная ориентация. Суть заявлений которых сводится к тому, что ныне действующая власть недостаточно прозападная, а мы вот такие, какие нужны. Эти мерзавцы негодяи, а мы хорошие. Вот это суть их политического мировоззрения и того, что они навязывают обществу. А если в Грузии есть политические группировки, которые считают, что существует альтернативная модель развития общества, что однозначная ориентация лишь на Запад, на политическое влияние и на западные ценности, в том числе, нравственные, которые сейчас навязываются по всему миру, это губительно для грузинской нации, я думаю, что у этого спектра, у этой части политического класса, во всяком случае, у этой части общественности не будет возможности транслировать свои взгляды посредством этого канала, как и других каналов, существующих в Грузии", - резюмировал Чачия.

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