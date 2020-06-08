Рустам Минниханов обнулил свой первый срок и баллотируется на третий

На сентябрь намечены выборы глав двадцати российских регионов. В некоторых из них предвыборная кампания уже началась. Первым о своём намерении переизбраться на новый срок заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отработал уже два срока по пять лет, но его команда нашла юридическую лазейку, чтобы провести своего лидера через процедуру инаугурации в третий раз.

Эпоха региональных политиков-тяжеловесов, похоже, возвращается. Если так, то это тревожный звонок – период 90-х показал, к чему приводит местная вольница. Одним из главных таких «центров силы» в те годы являлся Татарстан, которым без оглядки на Москву правил бессменный Минтимер Шаймиев. И вот Казань снова демонстрирует, что она на особом положении. В Татарстане местное отделение «Единой России» выдвинуло действующего президента республики Рустама Минниханова на третий президентский срок. Ей же предстоит обеспечить доступ на выборы только удобных для него конкурентов с помощью «муниципального фильтра».

Второй президент в России

Рустам Минниханов начал управленческую карьеру ещё в 80-х, а в 1998 году Минтимер Шаймиев назначил его на должность премьер-министра. В 2010 году первый президент Татарстана отказался от притязаний на очередной срок в пользу Минниханова, которого по представлению Дмитрия Медведева тут же утвердил Госсовет Татарстана. Затем в России была восстановлена ранее отменённая процедура прямых выборов глав регионов, и уже в 2015 году Минниханов начал вторую президентскую пятилетку, набрав 94,4% голосов по итогам всенародного голосования. Все эти подробности вот для чего. Теперь утверждается, что Минниханов избирался президентом Татарстана лишь единожды, в 2015 году, а значит, он может вновь идти на выборы главы республики.

Впрочем, на термин «глава республики» Минниханов может и обидеться. Из всех республик в составе Российской Федерации Татарстан до сих пор пользуется привилегией иметь собственного президента. Хотя ещё в 2010 году Рамзан Кадыров заявил, что в России должен быть только один президент. После этого в результате принятых по его инициативе поправок в законы сам Кадыров и его коллеги в других субъектах РФ стали именоваться главами республик. Но казанская политическая верхушка на это не пошла, похоже, решив хоть таким образом проявить свою давнюю фронду по отношению к федеральному центру. Хотя благодаря усилиям Кремля самые острые противоречия между основными законами РФ и Республики Татарстан всё же были устранены. Из республиканской конституции (!) исчезло упоминание о границах между Татарстаном и субъектами России и о татарском народе как о единственном источнике власти в республике.

Удобные конкуренты

О планах уйти в отпуск на время избирательной кампании Минниханов пока не сообщал. Тем более что она очень удачно совпала с праздничными мероприятиями по случаю 100-летия образования республики. Это позволит действующему президенту укреплять свои рейтинги, появляясь на публичных акциях.

Впрочем, конкуренция на выборах будет, судя по всему, символической. На заседании регионального политсовета «Единой России» было решено, что внутрипартийным соперником Минниханова станет министр транспорта и дорожного хозяйства Ленар Сафин.

КПРФ, СР и ЛДПР, участвовавшие в гонке 2015 года, ещё публично не назвали своих кандидатов. Разнообразить картину в этот раз предстоит Партии Роста, которая заявила о своём намерении участвовать в выборах. Но, как бы там ни было, любому претенденту предстоит пройти через «муниципальный фильтр», в то время как местные представительные органы полностью контролирует «Единая Россия». Потому победу Минниханова можно считать предопределённой.

Плевать в колодец

Контуры предвыборной кампании Минниханова уже обозначены хвалебными публикациями, которые появились о нём в СМИ в этом году. Казанская верхушка вновь пытается играть старую пластинку на противопоставлении себя центру. Мол, Москва забирает 75% всех налогов, ничего не оставляя республике, но крепкая команда управленцев умудрилась за 10 лет вдвое увеличить бюджет Татарстана и втрое поднять ВРП. Поддержим единогласно Рустама Нургалиевича!

Вот только вопрос в том, как распределяются эти блага между «командой управленцев» и рядовыми жителями республики, а также за счёт чего они получены. Федеральный бюджет участвует не только в финансировании республиканских программ, но и ради торжественных случаев вливает в республику десятки миллиардов. К примеру, на проведение чемпионата по водным видам спорта в Казани в 2015 году было потрачено 3 млрд из федерального бюджета и всего 0,5 – из республиканского. А итоговый экономический эффект для республики за счёт туризма и развития инфраструктуры составил 7,9 млрд рублей.

Вот и во время последнего разговора с Владимиром Путиным Рустам Минниханов снова попросил денег – более 5 млрд – на строительство кольцевой дороги вокруг Казани и ещё на инфекционную больницу. Осваивать эти деньги, судя по всему, станут компании, связанные с людьми из команды Минниханова, как это было в своё время с Иннополисом. На строительство города-университета ушло 20 млрд рублей, поступивших в основном из федерального бюджета. 11 из них достались производственно-строительному объединению «Казань». В 2000-е годы предприятие было частью группы ТАИФ, которую контролирует семья первого президента республики Минтимера Шаймиева. Затем единоличным собственником «Казани» стал депутат Госсовета Татарстана Равиль Зиганшин, который, как утверждают СМИ, имеет общие проекты с родственниками Минниханова. Предприятие уже получило скандальную известность, как один из основных подрядчиков при строительстве космодрома Восточный. В прошлом году в офисе ПСО «Казань» даже прошли обыски по этому делу.

Кроме того, республиканская власть вырастила вокруг себя целое поколение «уважаемых бизнесменов», которые за пределами республики воспринимаются не иначе как жулики.

Чего стоят подвиги экс-помощника Минниханова Рустэма Магдеева и бывшего министра здравоохранения республики Рамиля Хабриева! (Последний, кстати, как глава РУСАДА фигурировал в допинговом скандале.) Этой весной их заподозрили в том, что они якобы организовали поставку в Москву на 192 млн рублей тестов от коронавируса, сделанных едва ли не в подпольном цеху в Казани.

Также принадлежащая Магдееву компания «Фарммедполис» тем временем заключила соглашение на строительство в Казани целого медкластера, в котором якобы будут выпускать диагностические чипы японского производства. Возможно, под это дело скоро будут выделены бюджетные субсидии. Но сначала Рустаму Минниханову нужно переизбраться.

Кстати В 2,8 млрд долларов оценил Forbes в прошлом году состояние семьи экс-президента Татарстана Шаймиева. Это третий по богатству клан в России. У Рустама Минниханова теперь появляется реальный шанс догнать предшественника, который находился у власти почти 19 лет.

Конкретно

По уровню доходов населения Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе, однако гражданам есть что предъявить Минниханову и его команде:

умопомрачительная роскошь. Минниханов летает на частных «джетах», живёт во дворце, последние новогодние каникулы провёл в роскошном отеле на Мальдивах;

непрозрачные доходы. Официальный доход президента Татарстана – 8,5 млн рублей, его супруга декларирует более 150 млн в год. Это делает её самой богатой «женой во власти» в России, но не объясняет шикарной жизни. В 2016 году Минниханов продал за 2,35 млрд долю в своей фирме, что позволило задекларировать эти деньги. Правда, в Сети тут же появились сведения о том, что покупателем, возможно, является офшор, который контролируют люди Минниханова, а сделка эта – не что иное, как перекладывание денег из одного кармана в другой;

кумовство и протекция. Старший брат президента Рифкат Минниханов руководит государственным бюджетным учреждением «Безопасность дорожного движения». До 2016 года он 20 лет возглавлял региональное управление ГИБДД. Ещё один брат главы Татарстана, Раис Минниханов, с 1999 года бессменно возглавляет Сабинский район республики. Племянники, как водится, построили успешный бизнес. Когда один из них насмерть сбил в 2014 году 16-летнего подростка, уголовное дело не возбуждалось, а местные СМИ дружно обошли инцидент стороной. В то же время головокружительную карьеру в правительстве республики сделала 34-летняя Талия Минуллина, которая очень много времени проводит в загранкомандировках с Рустамом Миннихановым;

интересы инвесторов выше интересов граждан. Власти республики продавили строительство близ Казани мусоросжигательного завода, несмотря на протесты местных жителей. 25 млрд на этом проекте освоит компания «Татнефтепроводстрой»;