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Русстрат: комплексы "Искандер" станут проблемой для НАТО на десятилетия

06 апреля 2021, 16:10  •  76 • Политика
Внимание США к российскому тактическому ядерному оружию (ТЯО) не случайно, так как с его помощью Россия решает проблему превосходство стран НАТО в силах общего назначения.
В статье журнала The National Interest от 30 марта 2021 года "Почему Калининградская военно-морская база России представляет смертельную дилемму для НАТО" авторы особо уделяют внимание оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) "Искандер-М".
"В Калининграде находится 152-я гвардейская ракетная бригада, которая располагает дюжиной двухзарядных баллистических ракетных комплексов "Искандер-М",
- цитирует статью портал Русстрат.
Подчеркивается, что комплексы могут выпустить два залпа из 24 баллистических гиперзвуковых ракет, которые могут поразить цели до 500 км, "например, в северном Берлине"
Также отмечается, что ракеты "Искандера" могут нести ядерную боеголовку мощностью до 50 килотонн в тротиловом эквиваленте, а также обычную боеголовку.
В Русстрате отмечают, что внимание издания из США к российскому тактическому ядерному оружию (ТЯО) не случайно, так как с его помощью Россия решает проблему превосходство стран НАТО в силах общего назначения. Это оружие является важнейшим способом регионального сдерживания - с его помощью можно непосредственно отразить вооруженную агрессию без особых неприемлимых последствий.
Также подчеркивается, что ядерное оружие России находится на ее территории и не угрожает США. Однако сам Вашингтон разместил в Европе 200 тактических ядерных боезарядов - бомбы свободного падения B61.
Боевой потенциал ОТРК "Искандер-М" после решения Минобороны РФ увеличен с трех до четырех дивизионов, что увеличивается число пусковых установок до 16, а в залпе будет уже 32 ракеты. Этого достаточно для уничтожения целой дивизии военного противника.
Комплекс может быть оснащен как аэробаллистическими ракетами (не покидающими атмосферу Земли), так и крылатыми ракетами, ракеты могут совмещаться на одной пусковой установке. Обе разновидности ракет имеют дальность до 500 км, так как были приняты на вооружение во времена действия Договора между РФ (СССР) и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в августе 2019 года.
Из-за наличия двух типов ракет "Искандер" становится чрезвычайно эффективным, так как перехват ракет практически невозможен ни системами ПРО, ни РЭБ. При одновременно поражении цели двумя типами ракет эффективность составляет гарантированно 100%.
"При этом модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину. "Искандер-М" достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года",
- заявлял в ноябре 2020 года начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
Комплекс "Искандер" позволит России симметрично ответить США в случае развертывания ракет средней и меньшей дальности в Европе, для этого комплекс может быть оснащен ракетами с большей дальностью полета.
Ракета "Искандера" является основой для гиперзвукового комплекса "Кинжал", поэтому возможно увеличить дальность пуска с комплекса до 1000 км. Также может быть существенно увеличена дальность полета крылатой ракеты "Искандера".
Также Россия может использовать стратегическую крылатую ракету класса "воздух-поверхность" Х-101 для пуска с "Искандера".
Комплексы "Искандер" останутся серьезной проблемой для НАТО и залогом суверенитета России на десятилетия, подчеркивает Русстрат.

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