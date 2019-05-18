Русскую "Ниву" превратили в "убийцу суперкаров" - СМИ

С виду обычная Lada 4х4, тот самый российский внедорожник "Нива", популярный за свою неприхотливость и низкую цену в Европе, как оказалось, вполне можно превратить в "убийцу суперкаров".

Такого собственного "убийцу", как отмечают СМИ, представило польское тюнинговое ателье VTG на YouTube-канале. Там продемонстрировали невероятные способности модернизированной Lada Niva LS Turbo 4x4. В машине, в частности, был доработан двигатель в 2,5 тысяч "лошадок".

Турбонаддув - и русская "Нива" превратилась в мощного соперника суперкаров.

Но это единственная деталь, которую сообщили польские умельцы. Не ясно, в том числе и то, внесли ли они изменения в тормозную систему "классики".