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Русскую "Ниву" превратили в "убийцу суперкаров" - СМИ

18 мая 2019, 13:24  •  29 • В мире
В Сети появилось видео от польского тюнингового ателье VTG, которое представило внедорожник Lada Niva LS Turbo 4x4 с доработанным двигателем в 2,5 тысяч "лошадок". Фактически же, как полагают СМИ, русскую "Ниву" превратили в "убийцу суперкаров".
С виду обычная Lada 4х4, тот самый российский внедорожник "Нива", популярный за свою неприхотливость и низкую цену в Европе, как оказалось, вполне можно превратить в "убийцу суперкаров".
Такого собственного "убийцу", как отмечают СМИ, представило польское тюнинговое ателье VTG на YouTube-канале. Там продемонстрировали невероятные способности модернизированной Lada Niva LS Turbo 4x4. В машине, в частности, был доработан двигатель в 2,5 тысяч "лошадок".
Турбонаддув - и русская "Нива" превратилась в мощного соперника суперкаров.
Но это единственная деталь, которую сообщили польские умельцы. Не ясно, в том числе и то, внесли ли они изменения в тормозную систему "классики".

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