Русскую авиабазу в Сирии обстреляла "замирённая" группировка исламистов

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В Сирии 31 декабря обстреляна авиабаза Хмеймим, имеются потери среди российских военнослужащих. Это могла сделать группировка "Ахрар аш-Шам", ранее участвовавшая в процессе деэскалации

Министерство обороны России признало факт обстрела из миномётов российской авиабазы Хмеймим в Сирии, при котором погибло двое российских военнослужащих. Обстрел, устроенный, как сообщается, радикальными исламистами (а, собственно, кем ещё?), был организован под самый Новый год, 31 декабря. Специалисты полагают, что эта диверсия была организована с помощью так называемого "кочующего миномёта" – "тачанки" на базе джипа или пикапа, в кузове которого укрывается до нужного момента миномёт от малого до среднего калибра. Такое предположение связывается с тем, что от ударов ракетами и минами больших диаметров база солидно защищена. Это совсем недавно было продемонстрировано, когда комплекс ПВО "Панцырь-С", стоящий на обороне базы, сумел отбить миномётную атаку, как до того – ракетную.

Последствия

При этом Минобороны категорически опровергло утверждения одной из либеральных газет, будто бы во время обстрела 31 декабря было уничтожено 7 самолётов, включая бомбардировщики "Су-24", истребители "Су-35С" и транспортный самолёт "Ан-72", а также склад боеприпасов.

31 декабря 2017 года с наступлением тёмного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному миномётному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков, - цитирует ТАСС заявление представителя министерства. - Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолётов на авиабазе Хмеймим — фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объёме.

Правда, военные подтвердили, что "в результате обстрела двое военнослужащих погибли".

Вертолёт Ми-24. Фото: www.globallookpress.com

Пока не очень понятно, связано ли это информационное противоборство с объявленным ранее крушением вертолёта "Ми-24", — тоже 31 января и тоже вызвавшее гибель двух лётчиков, - либо же это два не связанных эпизода. Во втором случае заявлено, что вертолёт рухнул из-за отказа техники, а не в результате нападения.

Одно не лучше другого: гибель сразу 4 военных в один день – это весьма тяжкие потери на фоне блестящей операции российских войск в Сирии. Напомним, что с 30 сентября 2015 года, когда началась российская операция в Сирии, ВКС России, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, совершили более 28 тыс. боевых вылетов и нанесли около 90 тыс. авиаударов. Этими усилиями они уничтожили более 900 тренировочных лагерей, свыше 660 заводов по производству боеприпасов и 1,5 тыс. единиц военной техники запрещённого в России ИГ, не потеряв от огня противника ни одного самолёта. За исключением, понятно, "Су-24", сбитого в ноябре 2015 года турецким самолётом.

Кто это мог быть

Российские военные объявили, что как наши контрразведывательные силы, так и спецслужбы Сирии уже разыскивают тех, кто совершил подлый налёт.

Необходимо отметить, что база Хмеймим находится достаточно далеко от района боевых действий в провинции Идлиб. Только 28 декабря уже упомянутый "Панцырь-С1" доказал, что обстреливать базу из районов, контролируемых боевиками запрещённой в России группировки "Джебхат ан-Нустра", - занятие бесполезное и безнадёжное. В тот день зенитные комплексы отразили внезапную ракетную атаку террористов, которые выпустили из района населённого пункта Бдама сразу три ракеты. Все они были уничтожены. Зато сразу же после атаки в воздух ушли российские вертолёты для поиска и уничтожения нападавших.

В этот раз тактика была заменена: обстрел осуществила мобильная группа.

"Тачанка" с миномётом на джипе. Фото: www.globallookpress.com

Никаких официальных данных о том, кто подозревается в нападении, пока не оглашалось, но, как полагают наблюдатели, за ним могла стоять или пресловутая террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра", которая как раз недавно производила беспорядочный обстрел целей в зане деэскалации в Идлибе, либо, как сообщал телеграм-канал Directorate 4, одна из банд так называемой "Сирийской свободной армии".

Ни то, ни другое на самом деле ни о чём не говорит. "Ан-Нусра" воюет против правительства всегда – а значит, и против российских целей, - а ССА слишком рыхлая и разноцветная структура, чтобы точно определиться, кто виновен в действительности.

По мнению же информированного источника Царьграда, в данном случае нападение было, возможно, организовано боевиками группировки "Харакят Ахрар аш-Шам аль-Исламийя" ("Исламское движение свободных людей Шама". Это организация, сколоченная из целого ряда салафитских банд, у истоков которой стоят салафитские экстремисты, сидевшие в своё время в сирийских тюрьмах за экстремистскую деятельность. Своей безусловной целью его лидера называют свержение правительства Башара Асада и установление исламистского салафитского государства в Сирии. Оно считается более умеренным, нежели "Джебхат ан-Нусра", но на пару с нею контролирует провинцию Идлиб.

Будем надеяться, что Турция ни при чём…

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Особенная неприятность этого варианта, если он подтвердится, отметил источник, станет то, что "Ахрар аш-Шам" считается протурецкой группировкой, уйдя некоторое время назад из-под донорства Кувейта под крыло запрещённой в России группировки "Братья-мусульмане" – тоже, впрочем, салафитской и экстремистской, но находящейся в целом под патронажем Турции.

В декабре 2016 года "Ахрар аш-Шам", как считается, под давлением Анкары, присоединилась в инициированному Россией режиму перемирия. До того именно она косвенно помогла правительственным силам освободить Алеппо, фактически открыв фронт, а позднее довольно жестоко дралась с "Ан-Нусрой" за контроль над Идлибом. И удержало её от поражения, что примечательно, прямая военная помощь от Турции.

Однако сегодня, по-прежнему позиционируя себя как непримиримый противник "Ан-Нусры", "Харакят Ахрар-аш-Шам" фактически бок о бок дерётся с нею вместе против правительственной армии в пригороде Дамаска Хараста, причём весьма успешно, а также в провинциях Хама и Идлиб.

Разумеется, оговорился источник, пока это неподтверждённая информация, но она именно что неприятная возникающими подозрениями относительно роли Турции во всей этой истории. Ведь и городок Бдама, откуда по базе в Хмеймиме запускали ракеты, лежит в контролируемом протурецкими силами районе провинции Идлиб.

Покровский Александр