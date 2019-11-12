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Русскую - на каторгу: В Кувейте вынесли приговор за растрату, "которой не было"
12 ноября 2019, 14:24 • 177 • В мире
Гражданку России Марию Лазареву суд в Кувейте приговорил к 15 годам лишения свободы и крупному штрафу за растрату денежных средств Портового управления. "Приговорить обвиняемую Марию Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением", - говорится в решении инстанции. При этом защита фигурантки настаивает на том, что деньги, в отношении которых шло разбирательство, были возвращены на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью.
В Кувейте после нескольких лет разбирательств по делу бизнес-леди Марии Лазаревой был вынесен приговор. Так, уголовный суд Государства Кувейт приговорил фигурантку, обвиняемую в растрате, к 15 годам лишения свободы и крупному штрафу.
Речь идёт о разбирательствах вокруг компании KGLI, где Лазарева являлась вице-президентом и управляющим директором.
Гражданку России задержали в ноябре 2017 года. Вместе с ней под арест попал и её кувейтский партнёр Саид Дашти. Обоих обвиняли в ряде правонарушений, в том числе им инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнение работ по созданию портового хаба.
Нынешний приговор суда, о котором сообщило РИА "Новости", касается именно растраты денег Портового управления. Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Марию Лазареву к 10 годам лишения свободы по другому обвинению - в невыполнении работ по созданию портового хаба. Однако по этому кейсу ранее с гражданки РФ были сняты обвинения, а сама она в июне этого года вышла под залог.
А вот по другому обвинению суд настаивает на тюремном заключении.
"Приговорить обвиняемую Марию Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением. Ей надлежит вернуть 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 миллиона долларов. - Ред.), а также выплатить штраф в размере 2,138 миллиона кувейтских динаров (более 7 миллионов долларов. - Ред.) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны", - говорится в постановлении суда.
Хотя о какой растрате идёт речь, неясно. По словам защиты Лазаревой, в феврале текущего года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью.
Как сообщил источник в команде защиты Лазаревой, россиянка собирается обжаловать принятое решение в апелляционном суде через 90 дней, как это положено по закону.
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