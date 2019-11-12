Русскую - на каторгу: В Кувейте вынесли приговор за растрату, "которой не было"

В Кувейте после нескольких лет разбирательств по делу бизнес-леди Марии Лазаревой был вынесен приговор. Так, уголовный суд Государства Кувейт приговорил фигурантку, обвиняемую в растрате, к 15 годам лишения свободы и крупному штрафу.

Речь идёт о разбирательствах вокруг компании KGLI, где Лазарева являлась вице-президентом и управляющим директором.

Гражданку России задержали в ноябре 2017 года. Вместе с ней под арест попал и её кувейтский партнёр Саид Дашти. Обоих обвиняли в ряде правонарушений, в том числе им инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнение работ по созданию портового хаба.

Нынешний приговор суда, о котором сообщило РИА "Новости", касается именно растраты денег Портового управления. Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Марию Лазареву к 10 годам лишения свободы по другому обвинению - в невыполнении работ по созданию портового хаба. Однако по этому кейсу ранее с гражданки РФ были сняты обвинения, а сама она в июне этого года вышла под залог.

А вот по другому обвинению суд настаивает на тюремном заключении.

"Приговорить обвиняемую Марию Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением. Ей надлежит вернуть 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 миллиона долларов. - Ред.), а также выплатить штраф в размере 2,138 миллиона кувейтских динаров (более 7 миллионов долларов. - Ред.) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны", - говорится в постановлении суда.

Хотя о какой растрате идёт речь, неясно. По словам защиты Лазаревой, в феврале текущего года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью.

Как сообщил источник в команде защиты Лазаревой, россиянка собирается обжаловать принятое решение в апелляционном суде через 90 дней, как это положено по закону.