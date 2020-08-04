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Русскоязычных украинцев изгоняют из страны

04 августа 2020, 22:00  •  187 • Политика
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Незалежной рассказали, кто и чем притягивает Путина к ним в страну
Русскоязычные граждане Украины остались за гранью сегодняшней соборной парадигмы. Они лишь вредят стране, а значит должны собрать вещи и уехать в Россию. Очередную яркую русофобскую речь произнесла бывшая депутатка Верховной рады, яркая украинская националистка Ирина Фарион в эфире "4 канала" другому такому же русофобу-земляку из Львова Остапу Дроздову.
Она назвала русскоязычных украинцев "нытиками" и "маргиналами", которые ассоциируют себя с империей.
"То есть это та категория людей, которые остались plusquamperfectum и никак не могут осознать, что они не просто являются меньшинством, они – люди, которые вышли за грани нынешней парадигмы. Их историческая родина – Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки – и туда уехали", – цитирует "ПолитНавигатор" русофобку.
По ее словам, таким гражданам не хватило 30 лет независимости страны для украинизации, предположив, что им может понадобиться еще десять. Пани Фарион считает, что для этого нужна жесткая языковая политика. Националистка утверждает, что понятие "русскоязычное население" является "опорой доктрины" президента РФ Владимира Путина, т.к. он якобы пришел в Незалежную исключительно из-за их наличия в соборной.
"И у нас оккупация тех земель, где не было украинского языка, украинской истории и украинской церкви... И у нас оккупация трети Донбасса и оккупация Крыма. Итак каждый русскоязычный на Украине – это главный трофей Путина и притягивающий армию Путина на Украину, они своим языком нас расстреливают", – резюмировала поклонница бандеровщины.
Пан Дроздов любит собирать в своем эфире апологетов сплошной украинизации Незалежной. Так, в середине июля он общался с только назначенным уполномоченным по защите госязыка Тарасом Кременем. Тот выдвинул идею штрафовать граждан, которые демонстративно пренебрегают мовой и открыто это демонстрируют.
Ну, а пани Фарион – это известная украинская националистка, которая несколько лет назад прославилась своим походом в детсад, где пыталась переучить детей "правильно" называть собственные имена, т.е. на мовный манер

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