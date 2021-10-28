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Русскоязычную девушку поразили дома в США: "Смешно, но здесь ещё есть сегрегация"

28 октября 2021, 22:40  •  60 • В мире
Русскоязычную девушку поразили дома в США. Она жила в Буффало, а потом уехала в штат Джорджия, но вывод один: "Смешно, но здесь ещё есть сегрегация".
Автор дзен-канала "Вегас Трикс" опубликовала рассказ своей знакомой. Судя по тексту, девушка жила в небольшом облагороженном доме в деревне Витебской области, но потом перебралась в США. Её муж работает программистом, что в Штатах традиционно неплохо оплачивается.
Сначала пара жила в городе Буффало, расположенном в штате Нью-Йорк. Муж получал пять тысяч долларов в месяц, жена не работала.
"Город в целом - такое скромное захолустье. Мы жили в "районе для богатых", - рассказала эмигрантка.
Друзья семьи обитали буквально через квартал, где располагался "район для бедных".
"Денег хватало на жизнь, и та нищета через квартал от нас совсем не беспокоила. Ну есть она и есть, наплевать", - призналась знакомая автора статьи.
Можно было бы снимать квартиру на Манхэттене, но пришлось бы платить три тысячи долларов в месяц, работать и мужу, и жене, а для ребёнка нанимать няню.
В один из моментов супруги поддались соблазну перебраться туда, где теплее. Выбрали деревеньку в штате Джорджия. Купили там дом в кредит за 100 тысяч долларов.
"Смешно, но здесь ещё есть сегрегация по уровню жилья, и она отчётливо прослеживается в местах совсем старой постройки", - рассказала девушка.
В ряд вдоль дорог стоят дома барачного типа. Когда-то там жили шахтёры, но в 1970-х фирма выкупила постройки, отремонтировала и продала хиппи и прочей кочующей молодёжи, пожелавшей где-то осесть.
Недалеко от дома эмигрантки есть дом с провалившейся крышей. И это не считается чем-то из ряда вон выходящим в США. Если хочется видеть красоту, можно переехать в Сан-Диего (штат Калифорния), только вот немногие смогут потянуть ипотеку в 1,5 миллиона долларов.

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