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Русскоязычное образование в Латвии ликвидировано

03 сентября 2021, 01:45  •  15 • В мире
В ЕСПЧ направлено около 200 исков от родителей
Начался новый учебный год и в Латвии открыли свои двери 40 начальных, 235 основных и 277 средних школ. Вот только среди всех этих школ нет ни одной, в которой бы преподавание велось на русском языке, – русскоязычное образование в Латвии ликвидировано. Как говорят в правительстве, окончательно и бесповоротно.
Произошло это на фоне пандемии и постоянной угрозы продолжения дистанционного обучения и в новом учебном году. Протесты русскоязычной общественности, конечно, были, однако в условиях всеобщего карантина они не стали массовыми.
О необходимости перевода всех школ в стране на государственный язык заговорили ещё в 2004 году, а запущена языковая реформа была три года назад. Целью этой реформы стала окончательная трансформация образовательного процесса в школах нацменьшинств для того, чтобы полностью исключить из него родной язык. Тогда же был назван и конечный срок реформы – 1 сентября 2021 года.
Министр образования Латвии Анита Муйжниеце гордится, что с реформой справились в срок, и не собирается «отклоняться от курса».
«Я ни при каких обстоятельствах не намерена отклоняться от курса, взятого на обучение на государственном языке. Плавно будем это делать, выявляя трудности, которые мешают этому процессу. Латвия – страна, где латышский – единственный государственный язык! И я не соглашусь с оценкой, что это происходит очень резко, – всё же уже 30 лет мы снова живём в Латвийской Республике, и уже 30 лет латышский является государственным языком, который нужно использовать и уважать»,
– рассказала министр в эфире латышского радио LR4.
Она согласна, что ранее государство было более лояльным к обучению на языках меньшинств, однако теперь власти хорошо понимают, что, если не принять срочные меры, латышский язык может исчезнуть. По её мнению, сегодня реформа «идёт как надо».
Хотя трудности, конечно, есть и их немало, но эти трудности она не считает серьёзной помехой.
Например, пришёл малыш в школу, а латышского языка не знает.
Не беда, уверена Анита Муйжниеце, захочет – выучит.
С 1 сентября в начальной школе не менее половины всего обучения должно происходить на государственном языке, в средних же классах только предметы «русский язык» и «русская литература» могут преподаваться на русском языке, все остальные предметы – только на латышском.
Качество образования, как и катастрофическая нехватка преподавателей в латышских школах правительство не волнует.
Единственное, что может оказать какое-то влияние на судьбу русскоязычного образования Латвии, – это решение ЕСПЧ, в который уже направлены около двухсот исков от родителей Латвии. Однако решение суда будет не ранее следующего лета, а пока русскоязычных детей заставят учиться на латышском.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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