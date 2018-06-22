Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018 • 183 • Аналитика



А невероятная игра российской футбольной сборной, которую перед стартом ЧМ поспешили списать со счетов даже самые преданные болельщики? Это фантастическое преображение не оставило равнодушными даже тех, кто давно уже охладел к футболу! Люди, публично дистанцировавшиеся от «наших кривоногих футболеров», сейчас болеют, кричат у телевизора и на стадионах, поздравляют друг друга с победами нашей сборной.



И лично у меня складывается ощущение, что, если мы победим ещё в паре-тройке матчей, брататься начнут и красные с белыми, и либералы с коммунистами, и монархисты с криптовалютными партизанами – в общем, все, кроме откровенных сознательных русофобов, которых, к счастью, все-таки не так много, как им самим бы того хотелось, и которые могут нормально себя чувствовать только в условиях нашей разобщённости.









Но если с нами все более-менее понятно, то реакция западных СМИ на происходящее в России представляет особый интерес. Тем более что множество изданий до начала чемпионата мира приняло участие в травле России и приложило максимум усилий для того, чтобы не допустить его проведения.



На самом деле мне даже немного жаль иностранных обозревателей. Мир захлестнула волна объективной, доброжелательной, а иногда и прямо восторженной информации из Москвы и других российских городов, и противостоять этой волне почти невозможно. Поэтому кто-то сделал вид, что у него наконец-то широко открылись глаза, а кто-то отошел на заранее подготовленные оборонительные позиции. Но почти все решили на этой волне прокатиться: рейтинг и продажи диктуют свои законы, и иногда они даже посильнее традиционной русофобии.



Среди изданий, изменивших свою точку зрения на проведение в России ЧМ по футболу, замечены даже такие киты медиарынка, как респектабельная британская «Times».



Чемпионат мира начался в России в такой атмосфере веселья и доброжелательности, что даже самые ярые пропагандисты Кремля с трудом могли поверить в свою удачу. Тон задали тысячи ярко разодетых и радостных фанатов, большинство которых составляли латиноамериканцы.

Они заполнили центр Москвы и улицы вокруг стадиона „Лужники” перед стартовым матчем России против Саудовской Аравии. Эта сцена заставляла несерьезно воспринимать все предсказания о расизме, хулиганах и обо всем самом худшем, что может произойти на чемпионате мира.



Также почтенное британское издание отметило отличную организацию турнира, московский метрополитен, общее стремление российских властей показать страну в лучшем виде. А церемонию открытия ЧМ в Бразилии в «Times» назвали ничем не примечательной на фоне московского.



Немецкая «Deutsche Welle» также не удержалась от сравнений Москвы с другими городами, принимавшими чемпионаты мира в сравнительно недавнем прошлом, в частности, с Берлином и Парижем. И сравнение, как ни странно, оказалось в пользу российской столицы. Это вдвойне неожиданно, поскольку многие немецкие издания принимали активное участие в разжигании допингового скандала против ОКР и всего российского спорта, а свой отдельный медиацентр, который должен координировать освещение ЧМ в России, разместили, как ни странно, в самой Германии.



А ещё DW отмечает чистоту российских городов, дешевые такси, велосипедные дорожки и широкие тротуары. Вот вам цитата, если не верите:



Зарубежные гости ЧМ будут поражены чистотой. А еще — очень широкими тротуарами, размеченными велосипедными дорожками и сравнительно дешевыми такси. Все это должно убедить их, насколько безопасной, прогрессивной и открытой миру является современная Россия. Слишком много чистоты не мешало еще никому. И каждый человек оценит уровень безопасности. Во встрече Путина и Трампа все приобретает значение



«The Guardian» и вовсе считает Россию отличным местом проведения чемпионата. Читая это издание, вообще с трудом веришь, что оно британское. Вот вам, например:



Очень вероятно, что многие люди уедут из этой страны с теплыми воспоминаниями и изменившимися представлениями о России. На протяжении месяца Россия показывает свое прекрасное, сияющее улыбкой лицо. Люди рады и турниру, и приехавшим фанатам, обстановка невероятно позитивная. Недорогое пиво и теплое солнце в большинстве городов только помогают делу. Поскольку многие транспортные пути проходят через Москву, российская столица стала своеобразным хабом для болельщиков. Десятки тысяч фанатов гуляют здесь вечерами между играми, создавая атмосферу карнавала.



А «Der Spiegel» и вовсе просит у России прощения и говорит, что они были не правы. Правда, касается это только прогноза на игры российской сборной, но в целом тон публикации достаточно благожелательный. Немцы отмечают, что в 1/8 финала сборную России ждет встреча с испанцами или португальцами, и сомневается, что русские смогут преодолеть этот барьер. Но тут же скромно добавляет: «Однажды мы уже ошиблись в своих прогнозах».



«Marca» увидела в игре сборной России «аутентичный русский балет». И это, наверное, лучшая похвала – наш балет до сих пор уважают и считают лучшим в мире.



Но не всё, разумеется, так уж гладко и приятно. «Отошедшие на заранее подготовленные позиции» тоже не сидят сложа руки и не забывают напомнить о своем существовании.



Так, некоторые издания поспешили назвать российские города, принимающие ЧМ, «потемкинскими деревнями». А итальянская «Corriere della Sera» и вовсе написала, что в провинции массово переделывали фасады зданий, чтобы хоть как-то прикрыть деградацию и бедность, которые буквально повсюду. Наш флот. Затянем потуже ремешки?



Возможно, пронырливые итальянцы не так уж и далеки от истины: невероятным уровнем доходов мы пока похвастаться не можем. Но, честно говоря, так хочется в ответ лет на пять отключить им русский газ, и посмотреть, что останется от их процветания.



«Washington Post» не забывает напоминать о проблеме безопасности. По мнению издания, каждый стадион в России является настоящим укрепрайоном, оснащенным ЗРК и электромагнитными системами подавления дронов. Также издание публикует редакционную статью (а это не совсем то же самое, что личное мнение отдельного журналиста, это официальная позиция издания) с красноречивым заголовком: «Не дайте чемпионату мира отвлечь внимание от грандиозной коррупции в России!» По мнению издания, большая часть выделенных на подготовку ЧМ денег ушла «окружению Путина».



Спасибо, дорогое издание. Мы все помним, не переживайте. Но позвольте мы уж как-нибудь сами, ладно? А то, как говорят в народе, у нас и «без сопливых гололед».



На самом деле не очень хочется акцентировать внимание на негативе. Да, кто-то проводит «психологическое расследование» на тему «Почему именно волк стал талисманом чемпионата мира?» И приходит к неожиданному (хотя и ожидаемому на самом деле) выводу: Путин хочет показать, что русской стае нужен альфа-самец! Представляю, как обалдеет сам Путин, если узнает о таком собственном коварстве! Кто-то рассказывает, что русских отвлекают от терзаний совести из-за захвата чужого полуострова и сбитого «Боинга». Кто-то намекает, что англичан не просто так поселили в окрестностях Санкт-Петербурга – там ведь был теракт в метро, так что теперь, англичане, не удивляйтесь и не плачьте, ежели что!



Но оставим подробности этих «психологических расследований», намеков и прямых наветов тем, кто их выдумывает, и постоянным потребителям их продукции. Сами же отметим всего две вещи: контрнаступление под «информационным Сталинградом» начато успешно. Теперь дело за развитием успеха: игрой нашей сборной, нашим гостеприимством, работой служб, обеспечивающих безопасность, волонтеров, городских властей в местах проведения чемпионата.



И второе: мы имеем счастливую возможность увидеть Россию глазами иностранцев. То, что они несут достоверную информацию в свои страны, уже само по себе очень здорово. Но возможно, с их помощью мы и сами на себя сможем взглянуть чуть-чуть иначе. И перестанем, как давно привыкли, видеть только плохое, а заметим наконец и множество позитивных изменений, происходящих вокруг нас. Ну что, теперь уже можно поверить собственным глазам, ушам и прочим органам чувств: ЧМ по футболу действительно начался, и никто так и не смог никуда его перенести. Затопившая нас лавина эмоций, карнавалы на улицах крупных российских городов, братания болельщиков, восторги гостей чемпионата и России – все это реальность, которую, будем надеяться, никто уже не сможет у нас отнять.А невероятная игра российской футбольной сборной, которую перед стартом ЧМ поспешили списать со счетов даже самые преданные болельщики? Это фантастическое преображение не оставило равнодушными даже тех, кто давно уже охладел к футболу! Люди, публично дистанцировавшиеся от «наших кривоногих футболеров», сейчас болеют, кричат у телевизора и на стадионах, поздравляют друг друга с победами нашей сборной.И лично у меня складывается ощущение, что, если мы победим ещё в паре-тройке матчей, брататься начнут и красные с белыми, и либералы с коммунистами, и монархисты с криптовалютными партизанами – в общем, все, кроме откровенных сознательных русофобов, которых, к счастью, все-таки не так много, как им самим бы того хотелось, и которые могут нормально себя чувствовать только в условиях нашей разобщённости.Но если с нами все более-менее понятно, то реакция западных СМИ на происходящее в России представляет особый интерес. Тем более что множество изданий до начала чемпионата мира приняло участие в травле России и приложило максимум усилий для того, чтобы не допустить его проведения.На самом деле мне даже немного жаль иностранных обозревателей. Мир захлестнула волна объективной, доброжелательной, а иногда и прямо восторженной информации из Москвы и других российских городов, и противостоять этой волне почти невозможно. Поэтому кто-то сделал вид, что у него наконец-то широко открылись глаза, а кто-то отошел на заранее подготовленные оборонительные позиции. Но почти все решили на этой волне прокатиться: рейтинг и продажи диктуют свои законы, и иногда они даже посильнее традиционной русофобии.Среди изданий, изменивших свою точку зрения на проведение в России ЧМ по футболу, замечены даже такие киты медиарынка, как респектабельная британская «Times».Также почтенное британское издание отметило отличную организацию турнира, московский метрополитен, общее стремление российских властей показать страну в лучшем виде. А церемонию открытия ЧМ в Бразилии в «Times» назвали ничем не примечательной на фоне московского.Немецкая «Deutsche Welle» также не удержалась от сравнений Москвы с другими городами, принимавшими чемпионаты мира в сравнительно недавнем прошлом, в частности, с Берлином и Парижем. И сравнение, как ни странно, оказалось в пользу российской столицы. Это вдвойне неожиданно, поскольку многие немецкие издания принимали активное участие в разжигании допингового скандала против ОКР и всего российского спорта, а свой отдельный медиацентр, который должен координировать освещение ЧМ в России, разместили, как ни странно, в самой Германии.А ещё DW отмечает чистоту российских городов, дешевые такси, велосипедные дорожки и широкие тротуары. Вот вам цитата, если не верите:«The Guardian» и вовсе считает Россию отличным местом проведения чемпионата. Читая это издание, вообще с трудом веришь, что оно британское. Вот вам, например:А «Der Spiegel» и вовсе просит у России прощения и говорит, что они были не правы. Правда, касается это только прогноза на игры российской сборной, но в целом тон публикации достаточно благожелательный. Немцы отмечают, что в 1/8 финала сборную России ждет встреча с испанцами или португальцами, и сомневается, что русские смогут преодолеть этот барьер. Но тут же скромно добавляет: «Однажды мы уже ошиблись в своих прогнозах».«Marca» увидела в игре сборной России «аутентичный русский балет». И это, наверное, лучшая похвала – наш балет до сих пор уважают и считают лучшим в мире.Но не всё, разумеется, так уж гладко и приятно. «Отошедшие на заранее подготовленные позиции» тоже не сидят сложа руки и не забывают напомнить о своем существовании.Так, некоторые издания поспешили назвать российские города, принимающие ЧМ, «потемкинскими деревнями». А итальянская «Corriere della Sera» и вовсе написала, что в провинции массово переделывали фасады зданий, чтобы хоть как-то прикрыть деградацию и бедность, которые буквально повсюду.Возможно, пронырливые итальянцы не так уж и далеки от истины: невероятным уровнем доходов мы пока похвастаться не можем. Но, честно говоря, так хочется в ответ лет на пять отключить им русский газ, и посмотреть, что останется от их процветания.«Washington Post» не забывает напоминать о проблеме безопасности. По мнению издания, каждый стадион в России является настоящим укрепрайоном, оснащенным ЗРК и электромагнитными системами подавления дронов. Также издание публикует редакционную статью (а это не совсем то же самое, что личное мнение отдельного журналиста, это официальная позиция издания) с красноречивым заголовком: «Не дайте чемпионату мира отвлечь внимание от грандиозной коррупции в России!» По мнению издания, большая часть выделенных на подготовку ЧМ денег ушла «окружению Путина».Спасибо, дорогое издание. Мы все помним, не переживайте. Но позвольте мы уж как-нибудь сами, ладно? А то, как говорят в народе, у нас и «без сопливых гололед».На самом деле не очень хочется акцентировать внимание на негативе. Да, кто-то проводит «психологическое расследование» на тему «Почему именно волк стал талисманом чемпионата мира?» И приходит к неожиданному (хотя и ожидаемому на самом деле) выводу: Путин хочет показать, что русской стае нужен альфа-самец! Представляю, как обалдеет сам Путин, если узнает о таком собственном коварстве! Кто-то рассказывает, что русских отвлекают от терзаний совести из-за захвата чужого полуострова и сбитого «Боинга». Кто-то намекает, что англичан не просто так поселили в окрестностях Санкт-Петербурга – там ведь был теракт в метро, так что теперь, англичане, не удивляйтесь и не плачьте, ежели что!Но оставим подробности этих «психологических расследований», намеков и прямых наветов тем, кто их выдумывает, и постоянным потребителям их продукции. Сами же отметим всего две вещи: контрнаступление под «информационным Сталинградом» начато успешно. Теперь дело за развитием успеха: игрой нашей сборной, нашим гостеприимством, работой служб, обеспечивающих безопасность, волонтеров, городских властей в местах проведения чемпионата.И второе: мы имеем счастливую возможность увидеть Россию глазами иностранцев. То, что они несут достоверную информацию в свои страны, уже само по себе очень здорово. Но возможно, с их помощью мы и сами на себя сможем взглянуть чуть-чуть иначе. И перестанем, как давно привыкли, видеть только плохое, а заметим наконец и множество позитивных изменений, происходящих вокруг нас. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 183 Источник Похожие новости Вашингтон: «Остановите Землю, я сойду!» «Пулемёт выкопаю, всех порву!» Как правильно воспринимать Путина Во встрече Путина и Трампа все приобретает значение

Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018 Наш флот. Затянем потуже ремешки? Американский охотник нетрадиционной ориентации и классический русский медведь Новости партнеров