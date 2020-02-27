Русскому языку нашли место в Конституции. Путин одобрил поправку

Русский язык могут обозначить в Конституции России как язык государствообразующего народа. При этом подчёркивается, что эта поправка в то же время гарантирует сохранение этнокультурного и языкового разнообразия. С инициативой в ходе встречи рабочей группы с президентом России Владимиром Путиным выступил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. А президент предложение поддержал.

Беседуя с представителями рабочей группы, Путин зачитал формулировку:

"Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык как язык государствообразующего народа", - цитирует президента "Парламентская газета".

В сочетании с гарантией языкового разнообразия и сохранения этнической культуры подобный пункт будет работать эффективно, считает президент России. "Это будет хорошее приобретение", - добавил Путин, подчеркнув, что от утверждения предложения все только выиграют.

Предполагается, что поправки в готовом виде на всероссийском голосовании, вероятно, будут обсуждаться 22 апреля, пишут РИА ФАН. Впрочем, пока это лишь план. Весь пакет поправок, собранных на сегодня, отправят в Госдуму - второе чтение может состояться 10 марта.

Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта. Кроме того, свои поправки сформулировал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. В том числе он предложил закрепить традиционные ценности, отказаться от примата международного права и зафиксировать историческую преемственность, чтобы не забывать важнейшие вехи Российской Империи. Полный перечень поправок мы представляли ранее.