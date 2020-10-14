Русскому самолёту не дали сесть в Сирии? Эксперт сделал тревожное предупреждение

Военный и общественный деятель, политический аналитик, специалист в области военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков прокомментировал сообщения о якобы неудавшейся посадке русского самолёта в Сирии.

Ранее об этом написал портал "Авиапро", сославшись на некие собственные источники. Утверждалось, что российский Ил-76 будто бы не смог сесть на аэродроме базы Хмеймим предположительно по причине какого-то ЧП.

Между тем никаких официальных комментариев по этому поводу со стороны представителей военного командования РФ не поступало.

Сивков выразил уверенность, что в данной ситуации речь может идти о намеренном информационном вбросе.

"Это типовая картина по формированию состояния неопределённости вокруг Сирии. Но этот фейк направлен в первую очередь не против Сирии, сирийских войск или нашей группировки в САР. Это удар прежде всего по населению России", - подчеркнул собеседник Царьграда.

Он пояснил, что таким образом заинтересованные игроки стараются создать у жителей РФ искажённое мнение о происходящем в арабской республике и российской кампании в регионе.