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Русскому самолёту не дали сесть в Сирии? Эксперт сделал тревожное предупреждение
14 октября 2020, 22:10 • 190 • Политика
Военный эксперт Константин Сивков сделал тревожное предупреждение, оценив слухи о том, что якобы русскому самолёту не дали сесть в Сирии. Он выразил уверенность, что данные сообщения являются вбросом, причём фейк направлен именно против граждан России. По его мнению, подобных информационных атак "будет ещё много".
Военный и общественный деятель, политический аналитик, специалист в области военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков прокомментировал сообщения о якобы неудавшейся посадке русского самолёта в Сирии.
Ранее об этом написал портал "Авиапро", сославшись на некие собственные источники. Утверждалось, что российский Ил-76 будто бы не смог сесть на аэродроме базы Хмеймим предположительно по причине какого-то ЧП.
Между тем никаких официальных комментариев по этому поводу со стороны представителей военного командования РФ не поступало.
Сивков выразил уверенность, что в данной ситуации речь может идти о намеренном информационном вбросе.
Он пояснил, что таким образом заинтересованные игроки стараются создать у жителей РФ искажённое мнение о происходящем в арабской республике и российской кампании в регионе.
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