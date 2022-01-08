Русскому актёру не дали работать на Украине из-за сериала

Русскому актёру Вячеславу Чепурченко не дали работать на Украине, хотя он уже прибыл в Борисполь. Причиной стали съёмки в одном из сериалов ранее.

Чепурченко прилетел на Украину из Стамбула. В аэропорту пограничники КПП "Киев" установили, что 34-летний актёр театра и кино "нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма". Так отрапортовали в пресс-центре пограничной службы.

Впрочем, в сообщении имени актёра указано не было, только возраст. Артист теперь не сможет посещать Украину в течение трёх лет. По данным пресс-службы, мужчина отрицал, что бывал в Крыму.

Имя актёра обнародовало издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Чепурченко в Крыму ранее снимался в сериале "Гурзуф".

В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.