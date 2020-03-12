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Русскому - штраф, иностранцу - депортация: В России придумали новые наказания для экскурсоводов-нелегалов

12 марта 2020, 13:35  •  96 • Политика
В России придумали новые наказания для экскурсоводов-нелегалов. Госдуме предложили штрафовать русских граждан, работающих без аттестации, а гидов-иностранцев - депортировать.
Депутаты Государственной Думы могут одобрить законопроект о наказании гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов-проводников, которые работают без аттестации. Об этом пишет "Парламентская газета".
Инициатива исходит от кабмина, однако председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил доработать документ. Изначально предполагалось разрешить работать на туристических маршрутах гидами и экскурсоводами только гражданам России, а также обязать их проходить аттестацию.
Непосредственно Кутепов предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях штрафами. Физлицу грозит наказание в размере 20-30 тысяч рублей, юрлицу - 50-100 тысяч, должностному лицу - 30-50 тысяч рублей.
Ответственность грозит и работодателям, нанимающим неаттестованных сотрудников. Если же нарушителем оказался иностранец, то его предлагают оштрафовать на 40-50 тысяч рублей, а при повторном нарушении будет грозить депортация.

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