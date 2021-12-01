|
Русского вице-адмирала на Украине объявили преступником за присягу народу Крыма
01 декабря 2021, 06:35 • 87 • Политика
На Украине объявили преступником русского вице-адмирала замглавкома Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского. В 2014 году он, будучи командующим ВМС Украины, отказался выполнять приказы Киева и принёс присягу на верность народу Крыма.
На Украине решили заочно судить вице-адмирала Дениса Березовского, заместителя главнокомандующего Тихоокеанским флотом России. В марте 2014 года тот был назначен на должность командующего ВМС Украины, однако практически сразу отказался выполнять приказы Киева.
Березовский тогда "публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ", следует из материалов дела, после чего принёс присягу на верность народу Крыма. Вслед за этим он был снят властями страны с должности, но одновременно был назначен заместителем командующего Черноморским флотом России. Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Крым.
С 2018 года Березовский занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом. С 2020 года носит воинское звание вице-адмирала.
Обвинительный акт направлен в суд так называемой "прокуратурой Автономной Республики Крым", созданной на Украине. В заявлении, опубликованном на сайте "ведомства", Березовского обвиняют в "государственной измене", а также "создании и руководстве преступной организацией".
Подпишитесь на нас
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 ноября 2021, 09:10
|
27 ноября 2021, 01:40
|
30 ноября 2021, 00:15
|
25 ноября 2021, 00:05
|
27 ноября 2021, 13:20
|
26 ноября 2021, 01:10
|
27 ноября 2021, 22:40