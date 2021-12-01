Русского вице-адмирала на Украине объявили преступником за присягу народу Крыма

На Украине объявили преступником русского вице-адмирала замглавкома Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского. В 2014 году он, будучи командующим ВМС Украины, отказался выполнять приказы Киева и принёс присягу на верность народу Крыма.

На Украине решили заочно судить вице-адмирала Дениса Березовского, заместителя главнокомандующего Тихоокеанским флотом России. В марте 2014 года тот был назначен на должность командующего ВМС Украины, однако практически сразу отказался выполнять приказы Киева.

Березовский тогда "публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ", следует из материалов дела, после чего принёс присягу на верность народу Крыма. Вслед за этим он был снят властями страны с должности, но одновременно был назначен заместителем командующего Черноморским флотом России. Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Крым.

С 2018 года Березовский занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом. С 2020 года носит воинское звание вице-адмирала.

Обвинительный акт направлен в суд так называемой "прокуратурой Автономной Республики Крым", созданной на Украине. В заявлении, опубликованном на сайте "ведомства", Березовского обвиняют в "государственной измене", а также "создании и руководстве преступной организацией".