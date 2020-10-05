Русского сняли с самолёта за "Крым-наш", но "независимые эксперты" всё равно не верят в русофобию

В эфире программы Андрея Норкина на НТВ обсуждали так называемый бытовой антисемитизм, который сегодня приобретает всё новые формы, распространяясь и на русских. Такую теорию предложили на суд гостей ведущие.

В качестве примера привели случай в Великобритании, где солдат рассказал, как над ним издевались, потому что он русский. А также вспомнили случай в американском самолёте, произошедший пару лет назад в Сиэтле. Тогда русофобский конфликт случился из-за Крыма. Российского гражданина Андрея Ерёмина высадили из самолёта. Он рассказал, что его сосед отказался лететь вместе с ним, мотивировав это тем, что Андрей - русский, а "русские оккупировали Крым". А авиакомпании решили, что проще высадить гражданина России, после чего Ерёмину пришлось лететь другим рейсом.

"Человек, который сидел через одно сиденье, то есть возле прохода… ну, я ему не понравился. Вы, говорит, оккупант российский. Вы, говорит, оккупировали Крым и всё такое предвзятое. Меня попросили выйти для дополнительной проверки. Что я и сделал", - рассказал Ерёмин.

Одни гости в студии согласились с наличием предвзятого отношения к русским в общей своей массе. Другие настаивали, что это не так. Например, председатель гендерной фракции партии "Яблоко" Галина Михалёва заверила, что она не становится жертвой агрессии со стороны иностранцев, хотя "очень много ездит". Латышский актёр Андрис Лиелайс и вовсе заявил, что это над латышами издевались в советской армии - "не пускали в капитаны дальнего плавания". Тут уже не стерпел Андрей Норкин.

"Да что вы говорите! У меня в полку латыши были водителями командира полка, начальника штаба… Так, всё, тихо! Все сразу стали жертвами ксенофобии. Давайте так сделаем, я прошу вас, все по очереди, чтобы нам потом не говорили, что мы кого-то дискредитируем".

В защиту русских и против притеснения по национальному признаку высказался обозреватель радио Sputnik Алексей Тимофеев. Он напомнил Андрису, что именно в Прибалтике с особым апломбом относятся к русским. Кстати, здесь и случился конфликт, о котором мы писали ранее: Андрис на повышенных тонах решил доказать, что Алексей неправ. Тогда Андрей Норкин напомнил, что в его передаче не кричат с места. А те, кто кричит, отправляются домой – в Юрмалу.