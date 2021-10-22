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Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
22 октября 2021, 01:00 • 56 • Политика
В США на ремонте загорелись эсминец "Фицджеральд" (USS Fitzgerald DDG 62) и USS "Kearsarge" (LHD 3). В Сети вспомнили про русский авианосец "Адмирал Кузнецов".
Во время ремонтных работ загорелись американские боевые корабли USS Fitzgerald и USS "Kearsarge". Их фото выложили в Twitter. Пользователи соцсети припомнили, как ранее любители всего западного насмехались над дымящимся русским авианосцем "Адмирал Кузнецов".
На опубликованных кадрах видно, как американские корабли охвачены густым дымом. Пожарные суда пытаются залить огонь водой с боков. Однако, судя по фото, помогает это слабо.
- комментирует снимки пользователь соцсети под ником Графин невежливый @art100780.
- иронизирует Вероятный @Sinkjv0IGqpuc0P.
Также пользователи шутят, что в итоге всё опять свалят на неуловимых агентов ГРУ Петрова и Баширова.
Фото: Twitter/@art100780
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