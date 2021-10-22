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Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США

22 октября 2021, 01:00  •  56 • Политика
В США на ремонте загорелись эсминец "Фицджеральд" (USS Fitzgerald DDG 62) и USS "Kearsarge" (LHD 3). В Сети вспомнили про русский авианосец "Адмирал Кузнецов".
Во время ремонтных работ загорелись американские боевые корабли USS Fitzgerald и USS "Kearsarge". Их фото выложили в Twitter. Пользователи соцсети припомнили, как ранее любители всего западного насмехались над дымящимся русским авианосцем "Адмирал Кузнецов".
На опубликованных кадрах видно, как американские корабли охвачены густым дымом. Пожарные суда пытаются залить огонь водой с боков. Однако, судя по фото, помогает это слабо.
Ну что вата? Так дымит ваш "Кузнецов" Катаюсь по полу, смеясь. Ой, извините, это эсминец "Фицджеральд" (USS Fitzgerald DDG 62) и USS "Kearsarge" (LHD 3) на ремонте горит намного лучше, чем в бою,
- комментирует снимки пользователь соцсети под ником Графин невежливый @art100780.
Вы не понимаете. Это - другое. Далее все всем известно,
- иронизирует Вероятный @Sinkjv0IGqpuc0P.
Также пользователи шутят, что в итоге всё опять свалят на неуловимых агентов ГРУ Петрова и Баширова.
Фото: Twitter/@art100780

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