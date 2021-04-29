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Русского посла вызвали в МИД Болгарии на "серьёзный разговор"

29 апреля 2021, 11:30  •  136 • Политика
И.о. вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева сообщила о том, что в МИД вызвали на утро четверга на "серьёзный разговор" посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову.
Накануне стало известно о том, что в МИД Болгарии утром в четверг, 29 апреля, вызвали посла России Элеонору Митрофанову. Однако причина вызова не называлась.
Можно было лишь предполагать, что связан вызов русского дипломата с появлением подозрений в отношении шести граждан России в связи с расследованием взрывов на складах в Болгарии.
И.о. вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева в интервью телеканалу Nova сообщила, что русского посла вызвали "на очень серьёзный разговор".
Захариева отметила, что в дипломатии подобный разговор тоже можно расценить как действие, реакцию. Министр отметила, что реакция МИД Болгарии происходит всегда в случае нарушений интересов страны.
"Гарантировано, что будут и действия", - заявила министр, пообещав озвучить решение по России после изучения анализа ситуации.

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