Русского посла вызвали в МИД Болгарии на "серьёзный разговор"

И.о. вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева сообщила о том, что в МИД вызвали на утро четверга на "серьёзный разговор" посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову.

Накануне стало известно о том, что в МИД Болгарии утром в четверг, 29 апреля, вызвали посла России Элеонору Митрофанову. Однако причина вызова не называлась.

Можно было лишь предполагать, что связан вызов русского дипломата с появлением подозрений в отношении шести граждан России в связи с расследованием взрывов на складах в Болгарии.

И.о. вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева в интервью телеканалу Nova сообщила, что русского посла вызвали "на очень серьёзный разговор".

Захариева отметила, что в дипломатии подобный разговор тоже можно расценить как действие, реакцию. Министр отметила, что реакция МИД Болгарии происходит всегда в случае нарушений интересов страны.

"Гарантировано, что будут и действия", - заявила министр, пообещав озвучить решение по России после изучения анализа ситуации.