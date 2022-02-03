Русского офицера загоняли, как зверя. Четыре его слова стали легендой

3 февраля 2018 года в Сирии героически погиб лётчик Роман Филипов. Четыре его слова облетели весь мир и стали легендой. "Это вам за пацанов!" - воскликнул герой, подрывая террористов перед смертью.

Су-25М, которым управлял командир эскадрильи звена штурмовиков, гвардии майор Роман Филипов, был сбит ракетой неподалёку от городка Серакиб в Сирии. Лётчик пытался увести крылатую машину поближе к расположениям наших военных, однако у самолёта отказали оба мотора, он перестал слушаться штурвала, и в какой-то момент у Романа осталась только одна возможность - катапультироваться, предварительно отдав приказ ведомому вызывать поисково-спасательную службу.

"Это вам за пацанов!"

Парашют несло именно в ту сторону, откуда была выпущена ракета, сбившая самолёт Филипова. Под ним была редкая оливковая роща. Над ним кружил штурмовик напарника, пытаясь найти цели для атаки. Времени на то, чтобы найти хотя бы какое-то укрытие, практически не оставалось. Лучшим из возможных для Филипова стал большой плоский валун. Шквальный огонь напарника давал время подготовиться к бою. Но топлива у ведомого Филипова оставалось максимум на 15 минут. Да и боезапас при такой стрельбе закончился довольно быстро.

Некоторое время атаки ещё имитровали, заставляя боевиков прятаться между камнями и деревьями. Однако вскоре они поняли, что у самолёта больше нет снарядов, хотя штурмовик продолжал кружиться до тех пор, пока не загорелась лампочка на приборной доске, сигнализирующая о том, что топливо совсем на пределе. Ведомому пришлось уходить, иначе можно было потерять ещё один самолёт.

Роман не мог сдаться боевикам - тогда бы он стал объектом издевательств, пыток. Скорее всего, моджахеды предъявляли бы его как "ценный приз" - вот, мол, у нас в плену русский офицер. Конечно, этого Роман допустить не мог. Не хотел раненый Филипов и позволить снять на камеру свою казнь боевиками. На видеозаписи, которую потом выложили в Сеть террористы, самого Романа не видно, но отчётливо слышен его последний крик: "Это вам за пацанов!". А дальше прозвучал взрыв.

ФОТО: ОЛЕГ БЛОХИН

Памяти Романа

Последние четыре слова Романа Филипова стали легендой. В зарубежной прессе его прозвали "Русским Рэмбо". В России обошлись без голливудских штампов. Мы год за годом продолжаем вспоминать подвиг и следим за расследованием гибели нашего героя. В мае 2020 года у места, где погиб Роман Филипов, на камне была закреплена мемориальная доска. В чествовании участвовали как русские, так и сирийские военные.

Удивительно, но только в точке, где погиб русский герой, сегодня растут красные маки (они на фото чуть выше). Это место в Сирии в прошлом году нашли военные корреспонденты. Военкор Евгений Поддубный рассказывал:

Место гибели Романа Филипова и по сей день - прифронтовая зона, до переднего края около семи километров [...] Поиск был осложнён тем, что местность, где погиб Роман Филипов, довольно сложная. Распечатали стоп-кадр с видео, которое распространяли журналисты.

Для того чтобы определить, где именно принял свой последний бой лётчик, журналистам пришлось проделать огромную работу, потому что точно было известно только место, где упал самолёт, и примерный квадрат, в котором приземлился Роман. Кроме стоп-кадра, пришлось изучать огромное количество материалов, размещённых боевиками в Сети, сравнивать их с картой местности. Так, удалось выяснить, что Роман приземлился на возвышенности около города Масеран.

Вскоре съёмочная группа нашла валун, у которого террористы пытались захватить раненого Филипова, отстреливавшегося до последнего патрона из своего "Стечкина", а потом подорвавшего себя и нескольких боевиков гранатой со словами "это вам за пацанов".

СКРИНШОТ: TEKEGRAM/T.ME/OLEG_BLOKHIN

Расследование гибели

Остаётся лишь добавить, что главным управлением по расследованию особо важных дел СК России установлены личности четырёх причастных к гибели пилота Су-25СМ, заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа, гвардии майора Романа Филипова. Об этом сообщили в СК России.

Это Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все фигуранты уголовного дела являются участниками "Джебхат ан-Нусры"* ("Хайят Тахрир аш-Шам"), организации, деятельность которой в Российской Федерации запрещена, - рассказали следователи.

Известно, что после гибели русского воина террористы не остановились перед мародёрством. Убедившись в смерти лётчика, они похитили его пистолет АПС, защитный шлем и кислородную маску.

"Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают других участников террористической организации и их пособников, имеющих отношение к гибели Романа Филипова", - добавила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Обвиняемые объявлены в международный розыск. Следователи будут просить их заочного ареста.

*"Джебхат ан-Нусра" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.