Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А нас за что: в Германии не поняли ответные санкции России
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лука...
«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
Лукашенко пытались застрелить
Главная / Политика

Русского депутата попытались выгнать с выборов в Молдавии: "Чемодан, вокзал, Россия!"

16 ноября 2020, 07:45  •  41 • Политика
Русского депутата попытались выгнать с выборов в Молдавии, на которых он выступал в качестве наблюдателя. "Чемодан, вокзал, Россия!" - кричали провокаторы, заблокировавшие дорогу.
Второй тур президентских выборов в Молдавии не обошёлся без скандала. Об этом сообщило издание "Новости Приднестровья".
Во втором туре за голоса избирателей борются действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду. При этом на избирательных участках присутствуют международные наблюдатели, включая и представителей России.
Инцидент произошёл в селе Варница, где находился наблюдатель и депутат Государственной думы Артём Туров. Конфликт попыталась спровоцировать группа людей, члены которой называли себя комбатантами (участники конфликта 1992 года). Они перекрыли движение, создав импровизированный блокпост, и пытались досматривать автомобили.
Туров общался с журналистами, рассказывая об обстановке на участках. Так, серьёзных нарушений не было, но фиксировались сбои в работе компьютеров.
В этот момент комбатанты начали выкрикивать оскорбления и фразы "Давай, до свидания!", "Чемодан, вокзал, Россия!". В итоге толпу разогнал отряд полиции, восстановив движение транспорта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
15 ноября 2020, 21:40
За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фразы
15 ноября 2020, 19:50
"Я скорее стану русским, чем демократом": Белых в США били, но они не отказались от своих слов
15 ноября 2020, 19:50
Поздно пить галоперидол? Гаспарян рассказал, откуда у Польши такая ненависть к России
15 ноября 2020, 23:30
Путина этому учили: Кедми в трёх словах объяснил проигрыш США
15 ноября 2020, 21:40
Экспортный хит России поразил американцев. Москва показала идеальное соотношение цены и качества
15 ноября 2020, 23:30
Секретное совещание Путина началось с признания: "Владимир Владимирович, мы вас боимся"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2020, 21:40
За 5 минут до подписания соглашения по Карабаху: Истинную роль Путина вскрыли две фра...
16 ноября 2020, 00:25
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под протект...
15 ноября 2020, 23:30
Путина этому учили: Кедми в трёх словах объяснил проигрыш США
15 ноября 2020, 21:40
Экспортный хит России поразил американцев. Москва показала идеальное соотношение цены...
15 ноября 2020, 23:30
Секретное совещание Путина началось с признания: "Владимир Владимирович, мы вас ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2020, 02:35
Провал британского генерала: Под Солсбери произошёл "чертовски неприятный момент"
14 ноября 2020, 13:35
"Кто потерял авторитет в Закавказье?": Кедми призвал Запад снять сапоги де Голля
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
10 ноября 2020, 18:50
На Украине создадут гетто для россиян в условиях войны
11 ноября 2020, 23:15
Благодарности не будет: Россию ждёт поток цинковых гробов?
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
10 ноября 2020, 03:15
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который "вывел Путина из себя"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.