Русского депутата попытались выгнать с выборов в Молдавии: "Чемодан, вокзал, Россия!"

Второй тур президентских выборов в Молдавии не обошёлся без скандала. Об этом сообщило издание "Новости Приднестровья".

Во втором туре за голоса избирателей борются действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду. При этом на избирательных участках присутствуют международные наблюдатели, включая и представителей России.

Инцидент произошёл в селе Варница, где находился наблюдатель и депутат Государственной думы Артём Туров. Конфликт попыталась спровоцировать группа людей, члены которой называли себя комбатантами (участники конфликта 1992 года). Они перекрыли движение, создав импровизированный блокпост, и пытались досматривать автомобили.

Туров общался с журналистами, рассказывая об обстановке на участках. Так, серьёзных нарушений не было, но фиксировались сбои в работе компьютеров.

В этот момент комбатанты начали выкрикивать оскорбления и фразы "Давай, до свидания!", "Чемодан, вокзал, Россия!". В итоге толпу разогнал отряд полиции, восстановив движение транспорта.