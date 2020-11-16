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Русского депутата попытались выгнать с выборов в Молдавии: "Чемодан, вокзал, Россия!"
16 ноября 2020, 07:45 • 41 • Политика
Русского депутата попытались выгнать с выборов в Молдавии, на которых он выступал в качестве наблюдателя. "Чемодан, вокзал, Россия!" - кричали провокаторы, заблокировавшие дорогу.
Второй тур президентских выборов в Молдавии не обошёлся без скандала. Об этом сообщило издание "Новости Приднестровья".
Во втором туре за голоса избирателей борются действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду. При этом на избирательных участках присутствуют международные наблюдатели, включая и представителей России.
Инцидент произошёл в селе Варница, где находился наблюдатель и депутат Государственной думы Артём Туров. Конфликт попыталась спровоцировать группа людей, члены которой называли себя комбатантами (участники конфликта 1992 года). Они перекрыли движение, создав импровизированный блокпост, и пытались досматривать автомобили.
Туров общался с журналистами, рассказывая об обстановке на участках. Так, серьёзных нарушений не было, но фиксировались сбои в работе компьютеров.
В этот момент комбатанты начали выкрикивать оскорбления и фразы "Давай, до свидания!", "Чемодан, вокзал, Россия!". В итоге толпу разогнал отряд полиции, восстановив движение транспорта.
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