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Русское запретить: В Армении не стали идти против России официально. Баранец указал важную деталь

20 июля 2020, 21:00  •  108 • Политика
Армения исключит иноязычные телеканалы из мультиплекса, включая российские. "Официальной информации о том, что сейчас начнутся отключения российских каналов в Армении, пока не было. Не было сообщения официальных лиц руководства Армении. Не было сообщения даже пресс-секретаря главы Армении", - указал на важный факт военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
Парламент Армении на этой неделе одобрил законопроект "Об аудиовизуальных медиа", в рамках которого будет организована зачистка информационного пространства страны от "иностранного влияния". Речь идёт об изъятии из бесплатной государственной сетки ряда каналов, а также о дублировании передач на армянский язык или использовании субтитров. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Эксперт указывает, что официальной информации о том, что сейчас начнутся отключения российских каналов в Армении, пока не было. Не было сообщения официальных лиц руководства Армении. Не было сообщения даже пресс-секретаря главы Армении. Поэтому Виктор Баранец призывает не торопиться с преждевременными выводами.
Мне кажется, что азербайджано-армянский конфликт превращается в часть и внутрироссийского конфликта, что чрезвычайно опасно, - подчеркнул Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Он добавил, что распространение в СМИ официально неподтверждённой информации только вредит тем усилиям, которые сейчас делает и Кремль, и МИД, и Минобороны России для того, чтобы в очередной раз усадить за стол переговоров враждующие стороны.

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