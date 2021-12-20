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Русское ядерное оружие в Белоруссии: В Кремле дали ответ на волнующий Минск вопрос
20 декабря 2021, 13:50 • 46 • Политика
В Кремле дали ответ на предложение официального Минска разместить в Белоруссии русское ядерное оружие.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о том, что Белоруссия допускает размещение на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко уже предупреждал, что его страна разместит на своей территории ядерное оружие, если аналогичные вооружения будут развёрнуты в Польше. Глава МИД Владимир Макей подтвердил данную угрозу.
Отвечая на вопрос о реакции Кремля на такое предложение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о том, что размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для России опасность, "потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию".
"Здесь возможны самые разные варианты", - подчеркнул он.
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