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Русское ядерное оружие оказалось под контролем ЦРУ: Путин разоблачил агентов США

10 декабря 2021, 08:45  •  76 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ США, внедрённых в правительство нашей страны в 1990-2000-х годах, а также о большой чистке кадров в правительстве, которую он провёл в то время. Глава государства также разоблачил агентов США, которые в тот момент контролировали объекты ядерного оружейного комплекса России.
"В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США", - начистоту высказался президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Судя по словам главы государства, агенты США внедрились настолько глубоко, что даже контролировали русское ядерное оружие.
"На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, - рассказал Путин участникам заседания Совета. - Приходили туда на работу каждый день - с утра и до вечера. Стол стоял и флаг американский".
То есть внедрённые Вашингтоном агенты фактически жили и работали на стратегически важных для нашей страны объектах.
"И им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, потому что они и так всё контролировали", - напомнил о ситуации в 1990-х Путин.

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