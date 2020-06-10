Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра

Телеканал "Дождь" выложил видеохронику событий февраля 2015 года, когда война на востоке Украины была в самом разгаре. Журналист телеканала "Дождь" взял комментарий у бойца, который воевал против украинской армии. Военнослужащий, одетый в казацкую папаху, с удовольствием ответил на вопросы репортёра, однако предоставил совершенно не те ответы, на которые рассчитывал журналист.

Едем домой, братец. Пять дней мы тут колбасились, а теперь домой - к маме, жёнам. Братьев много потеряли, - рассказывает он.

Корреспондент сразу же уточнил: "А домой - это куда?", на что получил ответ: "В Антрацит" (город, который находится под контролем Луганской Народной Республики).

Скриншот: Telegram/Владлен Татарский

Напомним, что украинские власти и западные СМИ регулярно обвиняют Россию в том, что она якобы причастна к вооружённому конфликту в Донбассе. Российская сторона в свою очередь неоднократно подчёркивала, что не имеет никакого отношения к внутриукраинскому кризису. А все обвинения - это попытка переложить ответственность за внутренние проблемы на условного внешнего врага.