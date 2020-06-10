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Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 07:00 • 61 • Политика
Неизвестный казак сломал уже готовую версию репортёра либерального телеканала о "русском вторжении" в Донбасс.
Телеканал "Дождь" выложил видеохронику событий февраля 2015 года, когда война на востоке Украины была в самом разгаре. Журналист телеканала "Дождь" взял комментарий у бойца, который воевал против украинской армии. Военнослужащий, одетый в казацкую папаху, с удовольствием ответил на вопросы репортёра, однако предоставил совершенно не те ответы, на которые рассчитывал журналист.
Корреспондент сразу же уточнил: "А домой - это куда?", на что получил ответ: "В Антрацит" (город, который находится под контролем Луганской Народной Республики).
Скриншот: Telegram/Владлен Татарский
Напомним, что украинские власти и западные СМИ регулярно обвиняют Россию в том, что она якобы причастна к вооружённому конфликту в Донбассе. Российская сторона в свою очередь неоднократно подчёркивала, что не имеет никакого отношения к внутриукраинскому кризису. А все обвинения - это попытка переложить ответственность за внутренние проблемы на условного внешнего врага.
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