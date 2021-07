Русское секретное оружие нанесло США удар в центре Европы • 339 • Аналитика © AFP 2021 / Saul Loeb У американских партнеров очередное обострение, они вновь обнаружили русскую угрозу — на этот раз в Вене. Несколько сотрудников посольства США в столице Австрии пожаловались на регулярную головную боль, тошноту, головокружение, панические атаки. Казалось бы, что тут особенного? Дипломатическая служба опасна и трудна, сплошь и рядом включает в себя разнообразные возлияния — формальные и непринужденные, в галстуках и без. По утрам после таких мероприятий бывает нехорошо. Однако многие годы американские дипломаты успешно спасались от неприятных симптомов аспирином и содовой. Но нонеча не то, что давеча. Головные боли дипломатов официально объявлены "гаванским синдромом". Предполагается, что похмелье… тьфу, черт… "гаванский синдром" вызывается каким-то фантастическим оружием, типа лучей смерти, которое разнузданно применяют в Вене коварные русские спецслужбы. Занятно, что оружие имеет четко выраженную антиамериканскую направленность. Миллионы венцев и примкнувших к ним мигрантов ничего такого не ощущают. Ну или спасаются аспирином. Сегодня о "гаванском синдроме" пишут самые влиятельные американские издания. Инциденты с головокружением и тошнотой на полном серьезе расследуют в Вашингтоне. Госдеп запрашивает экспертизу у ученых. Директор ЦРУ Уильям Бернс лично беседует с персоналом, "пострадавшим от неопознанных инцидентов, подорвавших их здоровье". Нет, ну нам, конечно, не привыкать. Не так давно американские партнеры уверяли мировую общественность, что русские запускают в их воздушное пространство НЛО. Однако почему синдром "гаванский" и при чем тут вообще Вена? Дело в том, что сценаристы госдеповских многоходовочек работают по одному и тому же истрепанному трафарету. Ровно такие же истории они вбрасывали в инфополе в 2016 году. Только тогда местом действия была выбрана Гавана. Незадолго до этого президент Обама заметно смягчил санкции против Кубы и даже съездил в Гавану с визитом. Триумфом "мохито-дипломатии" стало возобновление деятельности посольства США после полувекового перерыва. Приезжавших дипломатов щедро потчевали коктейлями в любимом баре Хемингуэя. Однако следующий президент США Дональд Трамп отменил все распоряжения Обамы и только начавшуюся дружбу с Кубой. Символом подморозки отношений должно было стать сокращение персонала посольства. И тут как по заказу американские дипломаты и сотрудники ЦРУ в Гаване принялись жаловаться все на те же симптомы — головная боль, нарушения слуха, панические атаки. Еще они постоянно слышали какие-то странные звуки. Госдеп заказал исследования ученым. Американские власти предположили, что дипломаты были атакованы с помощью "микроволнового" либо же "звукового" оружия. Человеку в здравом уме трудно представить, как может выглядеть микроволновое оружие. Вероятно, авторам идеи виделись Петров и Боширов, подъезжающие на ржавом авто к коттеджам американских дипломатов. Спустив стекла, они выставляют наружу заранее прихваченные с собой микроволновки и угрожающе наводят их на окна. Не менее диким был вброс про "звуковое оружие". Акустические средства воздействия действительно есть у военных. Они попросту оглушают толпу громким звуком. То есть если коварные русские попытались бы звуковыми волнами воздействовать на мозг американских дипломатов, это услышала бы вся Гавана. Но нет, зацените накал бреда — это было неслышное звуковое оружие. Над бреднями Госдепа тогда потешалась даже американская пресса. Журнал Vanity Fair подробно описал, как выложенные на YouTube ролики со "звуковыми атаками" исследовали эксперты. После долгих раздумий звук, доносящийся с аудиодорожки, они определили как "чириканье". После консультаций с зоологами, орнитологами, биологами, неврологами и психиатрами выдали научно обоснованное заключение: источником странных звуков оказались кубинские кузнечики. "Буквально, кузнечики, — иронизировал автор статьи. — Некоторые ученые, правда, решили, что это цикады… Однако профессор биологии Аллен Санборн специально разъяснил, что цикада может нарушить слух человека, только если залезет ему в слуховой канал". Однако смех смехом, а цель этой медиаатаки была достигнута — американское посольство на Кубе было резко сокращено, статус дипработников понижен. Страну вновь обложили санкциями. Кубинцев обвинили в атаках на американцев. Заодно — чтоб два раза не вставать — обнаружили и русский след. Газета The New York Times глубокомысленно отметила, что русские давно работают над "микроволновыми технологиями". Иногда кажется, что авторы всех этих сценариев глубоко немолоды. Страх перед первыми микроволновками действительно существовал когда-то в народных массах, но кто ж об этом помнит? Или они просто читают забытые бестселлеры 80-х? По поводу "гаванского синдрома" и кубинские, и американские ученые пришли к единому выводу — если чем и страдали американские дипломаты, так это массовой истерией. Ну типа тех, что бушевали в средневековых монастырях, где сотни монахинь одновременно начинали биться в конвульсиях и видеть дьявола. Но не прошло и пяти лет, как "неопознанные атаки на здоровье" всплыли вновь. В Вене, судя по американской прессе, сегодня очень страшно жить. "Рабочей гипотезой администрации Байдена стало то, что русские гэрэушники наставляют свои микроволновые девайсы на американских сотрудников, похищая, таким образом, данные из их ноутбуков и смартфонов и причиняя заметный вред их здоровью", — бесстрастно сообщает читателям высокоуважаемый журнал New Yorker. Ну действительно. Вы только представьте себе ужас американского дипломата, когда средь бела дня на мирной и цветущей Рингштрассе перед ним вдруг появляется гэрэушник и внезапно вынимает и наставляет на него свой "микроволновой девайс". То, что главными абьюзерами американских сотрудников будут назначены российские спецслужбы, было ясно заранее. Газета The New York Times написала об этом еще полгода назад — дипломаты в Вене тогда и пожаловаться-то еще толком не успели на плохое самочувствие и панические атаки. Из гаванского сценария, однако, видно, что главной целью американской информационной атаки является не Россия, а Австрия. Мы-то со своими микроволновками не пропадем, а вот для Вены — это серьезный сигнал о недовольстве Вашингтона. Австрийское правительство заметно раздражает американский режим своей относительной независимостью и умением выстраивать отношения с Россией. Главная нефтегазовая компания страны OMV Group развивала бизнес с нашей страной еще с советских времен и участвовала в строительстве "Северного потока — 2". Канцлер Австрии Себастьян Курц время от времени позволяет себе смелые высказывания — и это несмотря на окрики из Вашингтона, где его постоянно бранят за нарциссизм, оппортунизм и слишком тесные связи с Москвой. Цели, как видим, у Вашингтона вполне ясные — застращать Вену, ошельмовать ее "шпионским гнездом" и заблокировать независимые контакты с Москвой. Вот только вся провокация сработана так глупо, будто ее авторы заранее понимают, что ничего у них не выйдет. Иногда кажется, что американские стратеги недооценивают, какой ущерб наносят собственному имиджу. Когда-то давно, наверное, можно было плениться обаянием Вашингтона, в том числе и интеллектуальным. Сегодня от всей мягкой силы остались только нарочито идиотские, непонятно на кого рассчитанные вбросы — то про НЛО, то про микроволновое оружие. 