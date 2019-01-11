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Русское "четвертое измерение" сводит на нет попытки США спастись от гиперзвука Путина, заявил американский генерал

11 января 2019, 11:24  •  26 • В мире
Противовоздушная оборона США не способна справиться с так называемым гиперзвуком Путина - серией новейшего вооружения России, презентованной президентом в прошлом году. Испытания "Авангарда" наглядно это показали, заявил американский генерал. Более того, на нет попытки спастись от гиперзвука сводит русское "четвертое измерение". Генерал настаивает, что США следует наверстывать упущенное.
Экс-глава командования воздушно-космической обороны США генерал-майор Говард Томпсон в своем материале в The Hill рассказал, что противовоздушная оборона Штатов не может противостоять российскому гиперзвуковому оружию "Авангард", презентованному президентом Владимиром Путиным в 2018 году.
Гиперзвуковая система "Авангард" предположительно достигла скорости, в 27 раз превышающей скорость звука, рассказывает Томпсон. Это сводит на нет попытки спастись от российского гиперзвука или гиперзвука Путина, как его еще называют, поскольку в прошлом году именно президент России презентовал новейшее вооружение. Китай в свою очередь подтвердил, что в прошлом году провел больше испытаний, чем США за последние 10 лет. Представитель США называет это весьма агрессивным заявлением.
Страны с такими гиперзвуковыми разработками в оборонке генерал называет достигшими "четвертого измерения", оно отбрасывает назад все вооружение их противников.
Томпсон уверен, Вашингтону не стоит медлить и нужно наверстывать упущенное - срочно браться за разработку своего сверхзвукового вооружения.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что уникальная российская гиперзвуковая баллистическая ракета "Авангард" разрушит иллюзии американцев о противоракетной обороне, а именно о надежности их систем противоракетного перехвата, и убедит их в бессмысленности гонки вооружений.

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