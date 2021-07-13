Русское "авось" против марионеток США: Глазьев разоблачил "агентуру среди нас"

Академик РАН Сергей Глазьев разоблачил механизмы работы неонацистского русофобского режима на Украине после переворота 2014 года.

Академик РАН Сергей Глазьев выступил с анализом положения русских на Украине после неонацистского государственного переворота в 2014 году.

Реальное руководство Украиной осуществляют спецслужбы США и Англии, включающие ЦРУ, Госдепартамент США, Пентагон и Ми6. Их деятельность координирует посол США в Киеве. После назначенного ими на роль Президента Украины криминального бизнесмена Порошенко внешне демократическим путем она ими была передана другой марионетке – комику Зеленскому

- написал Глазьев в своем Telegram-канале.

По его словам, механизм управления Украиной координирует посол США в Киеве. Чтобы "исполняющая роль президента Украины марионетка повиновалась любым указаниям из Вашингтона", а спецслужбы США и Великобритании используют выращенных ими боевиков-неонацистов, которые при необходимости запугивают органы власти.

"Они же совершают политические убийства лидеров оппозиции, включая депутатов, журналистов, лидеров общественного мнения. Эти убийства остаются безнаказанными – попытки их расследовать и предать хорошо известных правоохранительным органам убийц суду блокируются американским посольством и теми же выращенными им бандеровцами, которые запугивают судей и совершают вооруженные налеты на места заключения. Коррумпированная судебная система также манипулируется спецслужбами США и Англии и используется для преследования пророссийских сил", - отметил Глазьев.

По его мнению, русофобия "является главным критерием оценки деятельности всех влияющих на реальное положение дел должностных лиц и лидеров общественного мнения".

Во избежание обвинений этого марионеточного режима в неонацизме в качестве руководителей украинского государства назначаются лица еврейской национальности, которая подверглась геноциду, массовым убийствам и издевательствам со стороны бандеровцев, которые сегодня являются лицом и карательным инструментом этого режима внутри страны

- пишет Глазьев.

По его мнению, неонацистский характер режима Украины "замалчивается мировыми СМИ", и в ответ на обвинения нынешних властей Украины в нацизме западные лидеры "недоуменно качают головой, указывая на руководителей украинского государства с риторическим вопросом: разве могут быть Порошенко, Гройсман или Зеленский нацистами? Ведь их дедов и бабушек эти самые бандеровцы расстреливали и сжигали..."

Он указывает, что евреи, представленные во власти Украины, при этом "лебезят и заискивают" перед наследниками пособников нацистов и героизируют подонков, "выслуживавшихся перед гитлеровцами".

Если Порошенко и Коломойский ради узурпации власти породнились с необандеровцами и стали соучастниками их преступлений против собственного народа, то на Зеленского возлагались большие надежды. Но американские спецслужбы, проложившие ему дорогу во власть, не отпустили поводка, превратив его в управляемую овчарку, продолжающую загонять украинский народ на братоубийственную войну с Россией

- отметил Глазьев.

США удерживают Украину в контроле, манипулируя высшими должностными лицами в органах власти, СМИ, правоохранительной и судебной системе, они "планируют свои комбинации на два избирательных цикла вперед, заранее выращивая новые кадры взамен убывших".

При этом Глазьев указывает, что ошибаются те в России, которые ожидают, что "украинский русофобский режим падет сам собой вследствие народного обнищания и недовольства". Россия сама помогает укреплению неонацистского режима на Украине, вводя санкции против украинских крестьян и множества предприятий с русскими рабочими и инженерами. Глазьев уверен, что Россияни не предпринимает "никаких попыток помочь замученному на оккупированной американцами Украине русскому народу".

Хуже того, оголтелой антиукраинской пропагандой на федеральных СМИ и экономическими санкциями загоняем его в бандеровскую резервацию. И то, и другое фактически работает на поддержку русофобского режима на Украине: ширится отторжение Украины уже в российском общественном сознании, а лишившиеся работы из-за обрыва поставок продукции в Россию русские рабочие и их сыновья отправляются в ВСУ убивать своих братьев из ЛДНР

- отмечает Глазьев.

Россия при этом не выращивает "своих идейных лидеров на Украине с позитивной повесткой оздоровления отношений".

...чем российские телеведущие, разгоняющие ненависть к украинцам, приглашая на свои ток-шоу законченных подонков-русофобов с Украины, отличаются от ангажированных спецслужбами США украинских журналистов, раздувающих русофобию в украинском эфирном пространстве?... И те, и другие отрабатывают извечную англосаксонскую установку – разделяй и властвуй – стравливая между собой части одного народа

- отмечает академик РАН.

Это режим может существовать бесконечно долго – до тех пор, пока в России не поймут, что он представляет реальную смертельную опасность для Русского мира

- полагает экономист.

Глазьев полагает, что на Украине видны все признаки "готовящегося обострения ситуации", так как "англосаксы взяли привычный для себя курс на провоцирование войны против России в Европе". По мнению академика, в будущем участятся провокации, как в случае с британским эсминцем Defender у берегов Крыма. По мнению Глазьева, возможны "провокационные заходы гражданских судов, обстрелы украинских рыбаков с возложением ответственности на Россию, теракты на объектах Черноморнефтегаза, перекрытие водоканала, питающего питьевой водой Донецк". Все это нужно для усиления санкций против России, сорвать работу газопровода "Северный поток-2" и втянуть НАТО в вооруженный конфликт.

Глазьев подчеркивает, что "дальнейшее пассивное реагирование на нарастающую американо-английскую агрессию на Украине и вокруг нее чревато втягиванием нас в необратимые процессы. Необходим перехват инициативы. Элементами этого перехвата могут стать: отмена экономических санкций против Украины в одностороннем порядке, включая возобновление режима свободной торговли; признание суверенитета ЛДНР как правопреемника легитимного украинского государства как ответ на решение о создании военных баз стран НАТО на Украине; политическое решение о признании геноцида русского населения Украины со стороны неонацистского режима, включая выдвижение обвинения в адрес его руководителей в преступлениях против человечества".

Бороться надо не против Украины, и, тем более, не против ее многострадального народа, а за его освобождение от американской оккупации и нацистского преступного режима

- считает академик РАН Глазьев.