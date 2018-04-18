Русское поле экспериментов: вечность пахнет нефтью... • 151 • Аналитика



Не в плане подведения итогов. Итоги подводить еще очень рано, можно только еще раз пережевать уже происшедшее и подумать о том, что может случиться завтра.



Пролетающие дни складываются в недели, а недели кирпичиками выкладывают завтра.





«География подлости, орфография ненависти,

Апология невежества, мифология оптимизма…»



Действительно, вы видите железный занавес? Нет? А он есть. Вот только воздвигнули его не мы. Зато нас теперь можно не видеть и нужно не слышать.



Зачем?



Зачем что-то доказывать русским, если можно просто заткнуть уши, закрыть глаза, широко открыть рот и орать, орать изо всех сил: «Вы отравили Скрипалей! Вы отравили!! Вы!!!»



Достаточно. Как было достаточно пробирки со стиральным порошком Колина Пауэлла для того, чтобы взлетели самолеты, жахнули пушки линкора «Миссури», и танки начали движение к Багдаду.



В Багдаде теперь все спокойно… Все слишком спокойно. Надо такой покой в Тегеране и Дамаске. И в Сане. И регион под контролем.



Русские со своими самолетами… Русские со своими комплексами РЭБ… Русские со своими зверюгами из ССО…



Так не должно было быть. Но так есть.



Извечно, исторически, истерически. Последний патрон в лоб спешащему к тебе, последняя граната на общак, тем более если он не твой. Дальше разберемся. Там, здесь… Не важно.



Это раньше было: «…когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой». Да, времена не те. Времена иные, и страна уже ничего не приказывает. Тем более не приказывает становиться героем. Это не вписывается в общую концепцию. Это вредно.



Но…



«Самолёт усмехнулся вдребезги

В бугорок обетованной земли…»



Героями все равно становятся. Уже без зова или приказа страны, уже без внушаемой с детства любви к Родине.



Генетический уровень?



Возможно.



Это же не просто так.



«Когда сломанные ногти царапали тубус и рвали заглушки, когда не знаю, больше чем чего было ожидание сигнала захвата, когда рев стартующей ракеты не мог заглушить крика десятка глоток «Сдохни, ***** тварь!», и наградой — дымный шлейф на полнеба и мягкий удар в землю».



Было? Было. Понятно где. Под Донецком. Не за деньги. Не за славу. Денег не было, да и быть не могло. Награды мародерам выдавали на местах, а кто вывозил чемоданами и грузовиками, до тех не достали, конечно.



Слава? Кому нужна эта слава сегодня, если награда – статья уголовного кодекса? Спасибо, не надо. Просто помолчим, просто выпьем. Даты есть, люди тоже.



«Там» знают? Конечно.



Вы серьезно думаете, они боятся Путина? Как следствие – возможно. Но не более. «Тополей» и «Ярсов»? «Армат» и Су-57?



Не будем никого смешить. Это совершенно не страшно, пока «Ярс» — это всего лишь ракета, а «Армата» — всего лишь танк.



«Праведный праздник для правильных граждан,

Отточенный серп для созревших колосьев…»



А ведь там страшно наоборот. Страшно неправильных. Совершенно неправильных и несозревших. Верящих в то, что завтра будет не так, как вчера и просто дай бог, чтобы было не хуже, чем тогда, когда еще помнишь.



Думающих не так и верящих не так. Знающих суть по-другому. Объятие с незнакомым мужиком. Крепкое и братское, до хруста в костях. До выдоха.



Толерантность?



Нет, если по-русски. Кольцо на пальце чтобы не сразу заметно было, и уже чпыхнул и полетел в свой первый и последний короткий полет рычажок…



И «двадцать один» — это не выигрыш и гарантированный классный вечер в баре. Пятнадцать раз по «двадцать один» и можно сменить магазин и улыбнуться, потому что еще не все.



Кто пойдет умирать за Путина?



Не смешите.



И фамилиями кидаться можно долго. И результат будет один и тот же. Никто. Не пойдет. Умирать. За Путина.



И Путин это тоже понимает, он отнюдь не дурак. Потому и все эти заигрывания в доброго царя, потому и разрывается между сворой дружков-олигархов и той темной массой, которая может все равно подняться. Через МВД, через Росгвардию, через армию. В Черногории больше не будут разоблачать заговоры



Просто всех не убить.



Вот что по-настоящему страшно-то… Понимаете? Там – понимают. Наверняка.



Лидер? Зачем русскому лидер? Зачем русскому что-то еще? За кого умирали русские под Иловайском, Изварином, в Попасной, под Горловкой?



За кого?



Или во имя кого? Во имя этих?



Средний доход членов Совфеда за 2017 год составил 44 млн руб. (вырос по сравнению с 2016-м годом на 47%), депутатов Госдумы — 23,5 млн руб. (рост 25,6%). Рекордный средний доход (144 млн руб.) и рост (128,5%) показали правительственные чиновники. В Кремле средняя зарплата и ее рост оказались ниже обеих палат парламента и Белого дома — 13,1 млн руб. (рост 25,4%).



Сирия – это мелочевка. Это наемники «Газпрома» и «Роснефти» под флагом. Это ничего. Это переживаемо.



Вернувшиеся оттуда говорят об этом пока вполголоса, но голосов все больше. Но хотя бы есть понимание, за что. За деньги. Интересов страны пока толком никто не нарыл, мирового терроризма тоже.



Донбасс – это серьезно. Как эти… атлеты. Без флага, под статьей, без денег и радостных бонусов. И без лучшей российской машины марки БМВ.



Разницу понимаете? Двести человекообразных со всей страны "за бабло и тачку". И рукопожимашки с президентом. И тысячи, десятки тысяч без денег, без тачек, без понимания того, что будет дальше. Просто потому что.



Без слезливых соплей "нумыжевсюжизньготовились". Или что, Женька "Заря" всю жизнь готовился к тому, чтобы сгореть в машине, пробитый тремя пулями?



Что дальше будет, вообще непонятно. Может, начнут отлавливать и сажать, может, придумают еще какую-нибудь подлость типа «мы вас туда не посылали».



Ну, собственно, мы и в Сирию никого не посылали. Путин сам справился. Как же, братский народ Сирии… угроза мирового терроризма… бармалеи в Москве… Остановить на дальних рубежах… Добро пожаловать в гонку вооружений, господа!



А Донец и Луганск все так же обстреливают.



А вечность все так же пахнет нефтью…



И вся вина Донецка и Луганска исключительно в том, что там нет нефти. И трубу в Европу саудиты и катарцы не смогут протянуть через ЛДНР. Да и не надо этого им.



«Искусство вовремя уйти в сторонку…»



А бить все равно будут. Санкции… Нам – смех. Сквозь слезы. Им там – не знаю. Запечатают спорт, закроют выходы и входы. Будут ласкать уродов с евроценностями типа Серебренникова и Бутусова (который театральный режиссер, если что). И разлагать изнутри. Постепенно, понемногу.



Конституция останется той же копией штатовской, скопирайченной Ельциным. Центробанк останется у тех же. И никакой Путин не посмеет что-то там изменить. Это элементы мировой системы. А система разрушается с огромным трудом. Система – она вечна.



«Вечность пахнет нефтью…»



Но тем не менее, бить все равно будут. Ослепнув, оглохнув от ненависти, игнорируя и презирая, но захлебываясь от собственного страха. Заражая этим страхом Кудриных и прочих Улюкаевых. И опасаясь больше всего, что все будет зря.



Это русское поле экспериментов… Здесь растет всякое. И вырастает. Но не просто так.



В тексте использованы фрагменты литературных произведений Егора Летова, Василия Лебедева-Кумача, Евгения Жаркова («Заря»). Не в плане подведения итогов. Итоги подводить еще очень рано, можно только еще раз пережевать уже происшедшее и подумать о том, что может случиться завтра.Пролетающие дни складываются в недели, а недели кирпичиками выкладывают завтра.Действительно, вы видите железный занавес? Нет? А он есть. Вот только воздвигнули его не мы. Зато нас теперь можно не видеть и нужно не слышать.Зачем?Зачем что-то доказывать русским, если можно просто заткнуть уши, закрыть глаза, широко открыть рот и орать, орать изо всех сил: «Вы отравили Скрипалей! Вы отравили!! Вы!!!»Достаточно. Как было достаточно пробирки со стиральным порошком Колина Пауэлла для того, чтобы взлетели самолеты, жахнули пушки линкора «Миссури», и танки начали движение к Багдаду.В Багдаде теперь все спокойно… Все слишком спокойно. Надо такой покой в Тегеране и Дамаске. И в Сане. И регион под контролем.Русские со своими самолетами… Русские со своими комплексами РЭБ… Русские со своими зверюгами из ССО…Так не должно было быть. Но так есть.Извечно, исторически, истерически. Последний патрон в лоб спешащему к тебе, последняя граната на общак, тем более если он не твой. Дальше разберемся. Там, здесь… Не важно.Это раньше было:. Да, времена не те. Времена иные, и страна уже ничего не приказывает. Тем более не приказывает становиться героем. Это не вписывается в общую концепцию. Это вредно.Но…Героями все равно становятся. Уже без зова или приказа страны, уже без внушаемой с детства любви к Родине.Генетический уровень?Возможно.Это же не просто так.Было? Было. Понятно где. Под Донецком. Не за деньги. Не за славу. Денег не было, да и быть не могло. Награды мародерам выдавали на местах, а кто вывозил чемоданами и грузовиками, до тех не достали, конечно.Слава? Кому нужна эта слава сегодня, если награда – статья уголовного кодекса? Спасибо, не надо. Просто помолчим, просто выпьем. Даты есть, люди тоже.«Там» знают? Конечно.Вы серьезно думаете, они боятся Путина? Как следствие – возможно. Но не более. «Тополей» и «Ярсов»? «Армат» и Су-57?Не будем никого смешить. Это совершенно не страшно, пока «Ярс» — это всего лишь ракета, а «Армата» — всего лишь танк.А ведь там страшно наоборот. Страшно неправильных. Совершенно неправильных и несозревших. Верящих в то, что завтра будет не так, как вчера и просто дай бог, чтобы было не хуже, чем тогда, когда еще помнишь.Думающих не так и верящих не так. Знающих суть по-другому. Объятие с незнакомым мужиком. Крепкое и братское, до хруста в костях. До выдоха.Толерантность?Нет, если по-русски. Кольцо на пальце чтобы не сразу заметно было, и уже чпыхнул и полетел в свой первый и последний короткий полет рычажок…И «двадцать один» — это не выигрыш и гарантированный классный вечер в баре. Пятнадцать раз по «двадцать один» и можно сменить магазин и улыбнуться, потому что еще не все.Кто пойдет умирать за Путина?Не смешите.И фамилиями кидаться можно долго. И результат будет один и тот же. Никто. Не пойдет. Умирать. За Путина.И Путин это тоже понимает, он отнюдь не дурак. Потому и все эти заигрывания в доброго царя, потому и разрывается между сворой дружков-олигархов и той темной массой, которая может все равно подняться. Через МВД, через Росгвардию, через армию.Просто всех не убить.Вот что по-настоящему страшно-то… Понимаете? Там – понимают. Наверняка.Лидер? Зачем русскому лидер? Зачем русскому что-то еще? За кого умирали русские под Иловайском, Изварином, в Попасной, под Горловкой?За кого?Или во имя кого? Во имя этих?Средний доход членов Совфеда за 2017 год составил 44 млн руб. (вырос по сравнению с 2016-м годом на 47%), депутатов Госдумы — 23,5 млн руб. (рост 25,6%). Рекордный средний доход (144 млн руб.) и рост (128,5%) показали правительственные чиновники. В Кремле средняя зарплата и ее рост оказались ниже обеих палат парламента и Белого дома — 13,1 млн руб. (рост 25,4%).Сирия – это мелочевка. Это наемники «Газпрома» и «Роснефти» под флагом. Это ничего. Это переживаемо.Вернувшиеся оттуда говорят об этом пока вполголоса, но голосов все больше. Но хотя бы есть понимание, за что. За деньги. Интересов страны пока толком никто не нарыл, мирового терроризма тоже.Донбасс – это серьезно. Как эти… атлеты. Без флага, под статьей, без денег и радостных бонусов. И без лучшей российской машины марки БМВ.Разницу понимаете? Двести человекообразных со всей страны "за бабло и тачку". И рукопожимашки с президентом. И тысячи, десятки тысяч без денег, без тачек, без понимания того, что будет дальше. Просто потому что.Без слезливых соплей "нумыжевсюжизньготовились". Или что, Женька "Заря" всю жизнь готовился к тому, чтобы сгореть в машине, пробитый тремя пулями?Что дальше будет, вообще непонятно. Может, начнут отлавливать и сажать, может, придумают еще какую-нибудь подлость типа «мы вас туда не посылали».Ну, собственно, мы и в Сирию никого не посылали. Путин сам справился. Как же, братский народ Сирии… угроза мирового терроризма… бармалеи в Москве… Остановить на дальних рубежах…А Донец и Луганск все так же обстреливают.А вечность все так же пахнет нефтью…И вся вина Донецка и Луганска исключительно в том, что там нет нефти. И трубу в Европу саудиты и катарцы не смогут протянуть через ЛДНР. Да и не надо этого им.А бить все равно будут. Санкции… Нам – смех. Сквозь слезы. Им там – не знаю. Запечатают спорт, закроют выходы и входы. Будут ласкать уродов с евроценностями типа Серебренникова и Бутусова (который театральный режиссер, если что). И разлагать изнутри. Постепенно, понемногу.Конституция останется той же копией штатовской, скопирайченной Ельциным. Центробанк останется у тех же. И никакой Путин не посмеет что-то там изменить. Это элементы мировой системы. А система разрушается с огромным трудом. Система – она вечна.Но тем не менее, бить все равно будут. Ослепнув, оглохнув от ненависти, игнорируя и презирая, но захлебываясь от собственного страха. Заражая этим страхом Кудриных и прочих Улюкаевых. И опасаясь больше всего, что все будет зря.Это русское поле экспериментов… Здесь растет всякое. И вырастает. Но не просто так. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 151 Источник Похожие новости Севастополь и... пустота Киев: передышка в войне с памятниками Как мистер Трамп "ястребов" одурачил

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