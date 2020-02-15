Русское оружие против турецкого: чем воюют в Идлибе • 110 • Аналитика

Война в Сирии предоставила возможность проверить преимущества и недостатки русского (советского и российского) и зарубежного вооружения. Сейчас, во время боев в Идлибе, стороны активно используют оружие российского и турецкого производства.



Исторически сложилось так, что Сирия, находившаяся в годы Холодной войны в орбите влияния Советского Союза, а после его распада и России, вооружала свою армию советским и российским оружием. Основное внимание сирийское руководство всегда уделяло организации противовоздушной обороны и танковых войск. Именно эти два рода войск оказались наиболее хорошо вооруженными и подготовленными.







По количеству танков Сирия в свое время находилась на шестом месте в мире. Но начавшаяся гражданская война привела к колоссальным потерям и бронетехники, и личного состава танковых войск. Тысячи уничтоженных танков, тысячи погибших танкистов. В итоге по танковой мощи Сирийской арабской армии был нанесен сильнейший удар и сейчас она, конечно, не сравнима с довоенной. Но и в наступлении на Идлиб танковые части играют главную роль.



На вооружении правительственных войск находятся Т-72 и не так давно поставленные Россией Т-90. Последние поступили на вооружение знаменитой 25-й дивизии специального назначения, известной также как дивизия «Тигры». Сирийская армия использует танки в качестве очень эффективного оружия сражений на улицах городов и населенных пунктов: Танковые орудия подавляют огневые точки противника, затем танки пробивают проемы в стенах зданий и туда устремляются бойцы штурмовых групп пехоты.





Помимо танков Сирийская арабская армия вооружена бронетехникой советского и российского производства. Это БМП-1 и БМП-2, БТР-50, БТР-152 и недавно поставленные БТР-80. Артиллерийское вооружение также советского и российского производства. И оно демонстрирует впечатляющие успехи в сражениях с боевиками.





Теперь о последних. Боевики, как правило, вооружены как оружием советского производства, которое им удалось захватить на военных складах сирийской армии, так и оружием западного и турецкого производства. Одна из главных ударных сил боевиков – внедорожники с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Однако в боях под Идлибом боевики все чаще используют современное турецкое и западное вооружение.





Подбитая турецкая боевая машина

Известно, что джихадистам были переданы боевые машины пехоты ACV-15. Это одна из основных БМП, используемых турецкими сухопутными войсками и производимая в Турции FNSS Savunma Sistemleri по проекту американской BAE Systems. БМП вооружены 25 мм пушкой и 7,62 мм пулеметом, способны развивать скорость до 65 км/ч. Как показала практика последних месяцев, турецкие БМП легко подбиваются из ПТРК и сирийскими правительственными войсками, и курдскими формированиями.



Военнослужащие Сирийской арабской армии, захватывая схроны и базы боевиков, часто находят снаряды и оружие турецкого производства. Это свидетельствует о том, что Турция оказывает всестороннюю поддержку оперирующим в Идлибе радикальным группировкам. Без турецкой помощи их противостояние войскам Дамаска было бы куда менее результативным.





Кстати, сама Турция занимает 11-е место в рейтинге военной мощи Global Firepower – 2020. По численности турецкая армия – вторая в НАТО после американской – 355 тысяч человек. На вооружении – 3200 танков, 1120 САУ, 300 ударных самолетов и вертолетов.



В Сирии турецкая армия использует танки М60 и Leopard-2A4. Именно эти боевые машины пересекли турецко-сирийскую границу в 2016 году и продолжают перебрасываться на север Сирии вплоть до настоящего времени. 12 февраля было зафиксировано применение М60 турецкой армии в совместной с боевиками атаке на позиции сирийских правительственных войск в западной части провинции Алеппо. Но М60, как показывают результаты боев в Сирии, оказываются весьма уязвимыми для ПТУР и сирийских правительственных войск, и курдов.



Всего за три с небольшим года в Сирии было подбито несколько десятков турецких танков М60, что заставило турецкое командование приступить к частичной замене М60 на Leopard-2A4. Но и их подбивают довольно часто: так, один «Леопард» был подбит курдскими женщинами. От попадания ракеты танк разорвало на части, экипаж погиб.



Причина уязвимости турецких танков коренится, по мнению ряда экспертов, в отсутствии дополнительной защиты от попаданий ПТУР и выстрелов ручных противотанковых гранатометов. Турецкое командование так спешило обозначить свое присутствие в Идлибе, что даже не озаботилось защитой своей бронетехники.



Конечно, военный потенциал вооруженных сил Турции и Сирийской арабской армии несопоставим, но русское (российское и советское) оружие, которым располагает последняя, позволяет сирийцам довольно успешно атаковать протурецких боевиков, вооруженных Анкарой, и оперировать против самих турецких войск.



Война в Сирии предоставила возможность проверить преимущества и недостатки русского (советского и российского) и зарубежного вооружения. Сейчас, во время боев в Идлибе, стороны активно используют оружие российского и турецкого производства.Исторически сложилось так, что Сирия, находившаяся в годы Холодной войны в орбите влияния Советского Союза, а после его распада и России, вооружала свою армию советским и российским оружием. Основное внимание сирийское руководство всегда уделяло организации противовоздушной обороны и танковых войск. Именно эти два рода войск оказались наиболее хорошо вооруженными и подготовленными.По количеству танков Сирия в свое время находилась на шестом месте в мире. Но начавшаяся гражданская война привела к колоссальным потерям и бронетехники, и личного состава танковых войск. Тысячи уничтоженных танков, тысячи погибших танкистов. В итоге по танковой мощи Сирийской арабской армии был нанесен сильнейший удар и сейчас она, конечно, не сравнима с довоенной. Но и в наступлении на Идлиб танковые части играют главную роль.На вооружении правительственных войск находятся Т-72 и не так давно поставленные Россией Т-90. Последние поступили на вооружение знаменитой 25-й дивизии специального назначения, известной также как дивизия «Тигры». Сирийская армия использует танки в качестве очень эффективного оружия сражений на улицах городов и населенных пунктов: Танковые орудия подавляют огневые точки противника, затем танки пробивают проемы в стенах зданий и туда устремляются бойцы штурмовых групп пехоты.Помимо танков Сирийская арабская армия вооружена бронетехникой советского и российского производства. Это БМП-1 и БМП-2, БТР-50, БТР-152 и недавно поставленные БТР-80. Артиллерийское вооружение также советского и российского производства. И оно демонстрирует впечатляющие успехи в сражениях с боевиками.Теперь о последних. Боевики, как правило, вооружены как оружием советского производства, которое им удалось захватить на военных складах сирийской армии, так и оружием западного и турецкого производства. Одна из главных ударных сил боевиков – внедорожники с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Однако в боях под Идлибом боевики все чаще используют современное турецкое и западное вооружение.Известно, что джихадистам были переданы боевые машины пехоты ACV-15. Это одна из основных БМП, используемых турецкими сухопутными войсками и производимая в Турции FNSS Savunma Sistemleri по проекту американской BAE Systems. БМП вооружены 25 мм пушкой и 7,62 мм пулеметом, способны развивать скорость до 65 км/ч. Как показала практика последних месяцев, турецкие БМП легко подбиваются из ПТРК и сирийскими правительственными войсками, и курдскими формированиями.Военнослужащие Сирийской арабской армии, захватывая схроны и базы боевиков, часто находят снаряды и оружие турецкого производства. Это свидетельствует о том, что Турция оказывает всестороннюю поддержку оперирующим в Идлибе радикальным группировкам. Без турецкой помощи их противостояние войскам Дамаска было бы куда менее результативным.Кстати, сама Турция занимает 11-е место в рейтинге военной мощи Global Firepower – 2020. По численности турецкая армия – вторая в НАТО после американской – 355 тысяч человек. На вооружении – 3200 танков, 1120 САУ, 300 ударных самолетов и вертолетов.В Сирии турецкая армия использует танки М60 и Leopard-2A4. Именно эти боевые машины пересекли турецко-сирийскую границу в 2016 году и продолжают перебрасываться на север Сирии вплоть до настоящего времени. 12 февраля было зафиксировано применение М60 турецкой армии в совместной с боевиками атаке на позиции сирийских правительственных войск в западной части провинции Алеппо. Но М60, как показывают результаты боев в Сирии, оказываются весьма уязвимыми для ПТУР и сирийских правительственных войск, и курдов.Всего за три с небольшим года в Сирии было подбито несколько десятков турецких танков М60, что заставило турецкое командование приступить к частичной замене М60 на Leopard-2A4. Но и их подбивают довольно часто: так, один «Леопард» был подбит курдскими женщинами. От попадания ракеты танк разорвало на части, экипаж погиб.Причина уязвимости турецких танков коренится, по мнению ряда экспертов, в отсутствии дополнительной защиты от попаданий ПТУР и выстрелов ручных противотанковых гранатометов. Турецкое командование так спешило обозначить свое присутствие в Идлибе, что даже не озаботилось защитой своей бронетехники.Конечно, военный потенциал вооруженных сил Турции и Сирийской арабской армии несопоставим, но русское (российское и советское) оружие, которым располагает последняя, позволяет сирийцам довольно успешно атаковать протурецких боевиков, вооруженных Анкарой, и оперировать против самих турецких войск. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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