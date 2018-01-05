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Русское оружие на перспективу: Лучше меньше, но сейчас

05 января 2018, 15:09  •  274 • Политика
С этого года стартовала новая госпрограмма вооружений
Новая госпрограмма вооружений (ГПВ), реализация которой началась с 2018 года, менее амбициозна, чем ожидали оптимисты, но и более широка, чем того хотел экономический блок в правительстве. На реализацию программы, которая захватит 2018-2025 годы, выделено 19 триллионов рублей.
Лучше меньше, но сейчас
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Поначалу военным хотелось всего: и включения в программу разработок новых видов вооружений на новых физических принципах, и массового выпуска уже разработанных новейших видов, и модернизацию тех, что уже находятся в арсенале Вооружённых сил России.
Однако истину "По одёжке протягивай ножки" никто не отменял. Потому первоначальные запросы Минобороны, достигавшие порядка 30 триллионов рублей, несколько раз сокращались и в конечном итоге дошли до 19 триллионов рублей. А то, может быть, и до 17 триллионов — уж больно часто в источниках встречается и такой прогноз. Ибо от дальнейших секвестров ничто и нигде в России не застраховано, в том числе и программа вооружений.
Таким образом, если подытожить мнения экспертов, военные ужали свои аппетиты в направлении разработок новых и новейших средств вооружений, но зато с тем большим размахом будут заказывать у предприятий ОПК поставки уже созданных и испытанных систем, а также модернизированных конструкций.
Так, в РВСН будут продолжать закупаться ракетные комплексы "Ярс", а параллельно им на вооружение будет поступать практически доведённый комплекс пятого поколения "Сармат" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28, оснащённой гиперзвуковой боеголовкой под индексом "Ю-71".
Зато, как писал "Царьград", в долгий ящик пока отложено производство железнодорожных комплексов "Баргузин".
В планы модернизации Воздушно-космических сил включено пополнение стратегическими ракетоносцами Ту-160, а также модернизация имеющихся машин до версии Ту-160М2. Кроме того, приоритет отдаётся также проверенным в том числе и в ходе сирийской операции истребителям Су-35, Су-34, Су-30 и, как полагают эксперты, модернизированным версиям МиГ-29. Будут закупаться также проверенные ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28Н.
ТУ-160. Фото: www.globallookpress.com
А вот что касается очень хорошего, но и очень дорогого комплекса ПАК ДА, то есть перспективного аппарата для дальней авиации, то его ввод, похоже, откладывается. Да и комплекс фронтовой авиации, уже испытанный и апробированный Су-57 (ПАК ФА), будет пока выпускаться мелкими сериями, как и хорошо зарекомендовавший себя МиГ-35.
Та же картина и в сухопутных войсках, и на флоте. Не ожидается бурного прилива в войска отличного танка Т-14 на платформе "Армата", зато прогнозируются массовые закупки модернизированного Т-72Б3. Скорее всего, не войдут в строй в прежде называвшиеся сроки перспективная БМП "Курганец-25" и бронетранспортёр "Бумеранг". Тут, правда, не столько из-за ограниченности финансов, сколько из-за до сих неразрешённых вопросов по двигателям и пушке. Но вместо них будут закуплены несколько сотен БМП-2М "Бережок" и БМП-3.
Эта же тенденция касается и флота. В программе вооружений его долю урезали с запрашиваемых 4,7 триллионов до 2,6 триллионов рублей. Уже ясно, что атомный авианосец нового поколения "Шторм" строиться не будет. По крайней мере, в течение этих 7 лет. Работы по эсминцам проекта "Лидер" тоже переносятся за 2025 год.
2018-й в международной политике: Год продолжения бурь
А вот строительство уже показавших свою полезность и высокие качества малых ракетных кораблей, ракетных корветов и лёгких фрегатов "адмиральской" серии, о которых не раз писал "Царьград", будет продолжено. Будет продолжаться строительство подводных атомоходов класса "Борей" и "Ясень". Заложена в ГПВ и модернизация авианосца "Адмирал Кузнецов", тяжёлого атомного крейсера "Пётр Великий", крейсера "Москва".
Зато мы делаем ракеты…
Старт ракет "Калибр". Фото: ТАСС
Не надо думать, что такая установка на оснащение армии тем, что уже есть, как-то подорвёт обороноспособность России, пусть и в перспективе, заверяют специалисты. Ибо сказано: "Зато мы делаем ракеты!"
Нам не догнать Запад ни по количеству вооружений, ни по затратам на них. Более того, никто такой цели и не ставит. Паритет с силами потенциального противника будут обеспечивать ракеты разного назначения, по которым мы Запад обогнали, и которые существенно лишают его преимущества от большего количества сил и вооружений.
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Например, речь идёт о не раз описанной "Царьградом" гиперзвуковой противокорабельной ракеты (ГЗПКР) "Циркон-С". Она, можно сказать, уже почти в строю: в апреле 2017 года её испытали в запуске с подводной лодки, и она успешно поразила назначенную цель. Её скорость — до восьми Махов — и "ломанная" траектория делают её неуязвимой для всех имеющихся на вооружении у противника противоракетных систем. Так вот, первые комплекты "Циркон-С" будут уже устанавливаться на ТАРКР "Пётр Великий" при его модернизации в 2018-2020 годах. Таких ракет корабль будет нести тридцать. Но в силу заложенных в них элементов универсальности "Цирконы" затем появятся в комплектах вооружения подводных крейсеров спецназначения, а также в воздушных стратегических ракетоносцах Ту-160М2, комплексах береговой обороны.
Путин уточнил перечень относящихся к гостайне сведений
Про гиперзвуковую головку "Ю-71" ракеты "Сармат" мы уже говорили: она уже испытана и успешно поразила цель, подойдя к ней на скорости аж 15 Махов! "Царьград" писал, что защиты от неё у потенциального противника нет и не предвидится, зато в случае большого армагеддона такие боеголовки сработают мощными экскаваторами при создании широкого пролива между Мексикой и Канадой.
Никто не покушается также на широкий ввод в пользование Вооружённых сил крылатых ракет "Калибр" различных видов базирования. В том числе и сухопутного, если США всё же выйдут из договора о ракетах средней и малой дальности.
"Искандеры" станут основой оперативно-тактического "зонтика" сухопутных войск.
Наконец, противовоздушной и противоракетной обороне будут широким веером передаваться модернизированные комплексы "Панцирь-С", "Бук-М3", "Тор-М2", новые дивизионы С-400.
А выпуск высокоточных ракет, бомб и снарядов будет вообще удвоен.
Словом, оборона будет укрепляться. Недорого. Но сердито.
Покровский Александр

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