Русское оружие, которого они боятся больше всего

22.06.2018 на официальном сайте Минобороны России произошла небывалая показательная история.Минобороны в новостях сообщило: "На официальном сайте Минобороны России опубликованы уникальные исторические документы, рассказывающие о героизме красноармейцев в первых сражениях Великой Отечественной войны". Кратко изложены крайне интересные истории подвигов наших бойцов, примеры грамотных и инициативных действий, дана ссылка на документы по этим подвигам.Но самое интересное — это голосование по сообщению.Внизу каждой новости на сайте имеется строка "Оцените информацию на данной странице" и кнопки от 1 до 5. Сделано это следующим образом: общие результаты оценки всеми читателями открываются для просмотра только после того, как ты сам оценишь эту новость. Чтобы мнение других читателей не повлияло на твою оценку (купируется "стадный инстинкт").Я постоянно читаю новости на этом сайте и почти каждый день какую-нибудь новость оцениваю. И вижу общие результаты. Новости о новых вооружениях обычно оценивают 3-5 человек, не более 10. Какую-нибудь горячую новость о Сирии могут оценить человек 10-15. Часто я вообще оцениваю один (или первый).А когда я оценил указанную выше новость о героизме красноармейцев, то не поверил своим глазам: 744 (!) оценки. Невиданное количество.Но ещё больше поразила другая цифра: средний результат голосования = 3,36. А это означает, что из 744 голосов на 1 (единицу) текст оценила почти половина, человек около 370, почти столько же, сколько на 5, ведь (1+5)/2=3.Откуда же взялось такое невиданное количество желающих оценить эту новость? И главное, откуда взялось около 370 русофобов, которым правда об умелых действиях наших бойцов — это кость в горле?Думаю, не ошибусь, предположив, что 370 русофобов — это планомерная атака на правду о Великой Отечественной войне. Атака, подготовленная заранее, ко Дню памяти и скорби. Атака с территории какой-нибудь "бандерлогии".Пока нам удалось "сравнять счёт" по этой новости.Но атака может повториться.Чтобы новость о героизме наших солдат не заросла «колами», прочти ей и поставь ей 5!И вообще, давайте почаще заходить на сайт Минобороны, читать и оценивать новости. Это людям с лампасами и большими звездами на погонах очень надо.