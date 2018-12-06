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Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»

06 декабря 2018, 00:39  •  69 • Политика
Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на боевое дежурство. Их характеристики по-прежнему неизвестны, но маленький инцидентик, возможно, указал на их предназначение…
Автор:
Покровский Александр
Это произошло впервые в мире. Настоящие, полноценные боевые лазеры заступили в России на настоящее, полноценное боевое дежурство. Об этом сообщило российское Министерство обороны.
Лазеры развёрнуты в местах дислокации
Разумеется, в сообщениях военных никаких секретных тактико-технических данных комплексов «Пересвет» не раскрывается. Поэтому из всех слов можно вылущить лишь крайне скудные данные.
«Пересвет». Фото: www.globallookpress.com
Первое – что уже сообщалось. Оснащение «Пересветами» войск было начато ещё в 2017 году. Причём это подавалось в контексте того, что, мол, «самоходные лазерные комплексы заступили на опытно-боевое дежурство в ВС России». А также, что «с поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов».
Из этого с уверенностью можно было заключить, что это означает прохождение комплексами окончательных войсковых испытаний. Можно сказать, уже эксплуатационных, в ходе которых уже военные «пользователи» проверяют реальную применимость, надёжность, эксплуатационную полезность нового оружия. Выявляют его обязательные «детские болезни», а главное – соотносимость, соразмерность, так сказать, конструкторских «закладок» реальной войсковой практике. Ну, скажем, как если бы конструктор создал идеальный во всех отношениях автомат, который и противника за полста километров выбивает, и кучность даёт точечную, и даже чистить его после применения не нужно. И только один недостаток – какая-нибудь необходимая деталька так расположена, что во время марш-броска превращает спину солдата в один большой кровоподтёк. Нужен будет такой автомат войскам?

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