Русское наследство Киев пытается выдать за своё. Даже угрожая разрушить Крымский мост

В разговоре с Царьградом военный эксперт Алексей Леонков отметил, что давно известно о разработке Украиной ракеты Р-360 "Нептун". Проект был запущен ещё во времена интеграции между Россией и Незалежной, когда последней были переданы части ракеты Х-35.

"Но интеграция разрушилась, части ракеты остались, и Украина стала, на основе вот этих боекомплектов, которые им там достались, создавать собственные. Головки самонаведения у них не было, не было бортового компьютера, который позволял ракете лететь по маршруту. Они это доработали, но нужно понимать, что это не серийное производство. Это собирается из того, что есть. Потому что производить полный цикл ракет - это нужно уметь делать двигатели, компоненты топлива и так далее. То есть они сейчас израсходуют тот комплект, который когда-то им достался от России. Понятное дело, что они всё время ищут спонсоров, кто бы присоединился к этой программе. И говорили, что американцы к ним присоединятся, канадцы присоединятся. На самом деле, все понимают, что страна - банкрот", - отметил Леонков.

По его мнению, военная промышленность Украины доживает последние дни, поэтому никто в "тонущий корабль" ничего вкладывать не собирается.

"Они обещали дальность этой ракеты порядка 300 километров. Нигде не было никакого подтверждения. Были вопросы - куда же ракета, в конце концов, попадает. И вот они продемонстрировали сетку. Скажем, когда испытывали нашу ракету Х-35, то первоначально испытывали по макетам, но не сеточным, это такая мишень, чтобы проверять заодно точность наведения ракеты. Это вот полноценные испытания. Нужно понимать, что разработчики, конструкторы нашей ракеты в России, - это предприятия, которые входят в концерн тактического ракетного вооружения. То есть наработка, КБ, мощности, интеграция со смежниками. То есть серьёзный военно-промышленный концерн, который выпускает качественную ракетную технику. Здесь же мы видим, что, в основном, то, что делается по "Нептуну", - это вопросы пропаганды. Турчинов заявляет, что они сделали оружие против Крымского моста. До этого они заявляли, что это оружие будет против кораблей Черноморского флота", - напомнил Леонков.

Он подчеркнул, что украинцы забывают две вещи или попросту не понимают их. Первое - Крымский мост и российские корабли защищаются комплексами противовоздушной обороны, а второе - даже если Украина попытаются что-то запустить в сторону Крымского моста, то это будет, по международному праву, агрессия.

"Как говорится, практически объявление войны России. Они уже шесть лет кричат, что Россия на них напала. Хотя там ни одного российского военнослужащего нет. Но видимо, они очень хотят добиться, чтобы это произошло, только не понимают последствий. Даже тот инцидент, который произошёл с катерами в Керченском проливе, ожидалось, что Америка сейчас введёт корабли, эти корабли войдут в Азовское море и так далее со всеми последствиями. Но, как мы видели, дальше слов и демонстрации флага в районе Одессы дело не дошло", - говорит Леонков.

Эксперт добавил, что и американцы, и европейцы, на которых так рассчитывают украинцы, заняты коронавирусом.

"Как ни смешно это звучит, они на одной из выставок показывали беспилотник, к которому был прикреплён автомат Калашникова. Был ещё у них беспилотник, к которому просто гранатомёт прикрепили. Но вот обеспечен этот беспилотник гранатомётом, а что будет при отдаче стрельбы? Куда этот беспилотник снесёт? Но это не суть, главное - показать. Эксперты уже не раз сравнивали, что у них там творится. И многие уже почти не комментируют, потому что это невозможно. Это как игиловцы (ИГИЛ - запрещённая в России террористическая группировка), из подручного делали какие-то средства. Кстати, эту тактику сбрасывания боеприпасов на головы с беспилотника первыми применили как раз террористы. И недавно это продемонстрировали ВСУ", - пояснил Леонков, добавив, что Украина идёт по пути террористов.