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Русское масло под угрозой: Промышленники сообщили о риске конфискации

17 марта 2022, 21:15  •  125 • В мире
Масложировой союз России пожаловался на нехватку финансирования для закупки сырья. Представители отрасли также сообщили о рисках конфискации товара со стороны иностранных государств.
В Масложировом союзе России сообщили, что сейчас наблюдаются проблемы с вывозом продукции. Всё это обусловлено тем, что промышленники опасаются конфискации со стороны иностранных государств.
Речь идёт о поставках железнодорожным транспортом и по морю. Как объяснил директор союза Михаил Мальцев, под вопросом стоит вывоз шротов в направлении Прибалтики.
"Такая же ситуация у нас с судами иностранных государств, которые не заходят в российские порты. Везде риск страховки по конфискации", - пояснил он.
Специалист отметил, что эти риски следует просчитать и разработать инструмент страхования.
Кроме того, добавил Мальцев, на данный момент отрасль столкнулась с нехваткой финансирования для закупки сырья.
"У нас фактически сегодня парализована закупка сырья. Банки стоят по выдаче кредитов, даже коммерческие кредиты не выдаются, поступление валютной выручки хромает", - приводит его слова "Интерфакс".

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