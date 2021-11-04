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Русское исследовательское судно "Академик Иоффе" задержано в Дании

04 ноября 2021, 16:20  •  99 • В мире
Власти Дании задержали исследовательское судно из России "Академик Иоффе".
По приказу датских властей было задержано научно-исследовательское российское судно "Академик Иоффе", принадлежащее Институту океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук.
На сайте русского посольства в Копенгагене сообщается, что судно арестовано по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе". О какой именно деятельности идёт речь, неизвестно.
Инцидент, как выяснилось, произошел ещё 1 ноября, во время заправки на рейде порта Скаген. Известно, что с "Академика Иоффе" изъяли судовые документы.
Как указали в дипмиссии, судно ходит под флагом России и находится в собственности государства, а институт использует его в научных целях. Посольство получило и передало в российский МИД копии судебных решений, на основании которых задержали судно. Сотрудники загранучреждения поддерживают контакт с датскими коллегами.
"Академик Иоффе" — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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